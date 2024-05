Recensione Nubia Flip 5G: il primo (vero) pieghevole economico

Dopo averlo visto al Mobile World Congress e averne conosciuto in anticipo sia le caratteristiche che il prezzo, arriva in Italia il nuovo Nubia Flip 5G. Il nuovo pieghevole dell’azienda, che costa 599 euro e dara la possibilità agli utenti di portarsi a casa un foldable simile al Samsung Galaxy Z Flip5 (qui la recensione), almeno per quanto riguarda il form factor.

Sia chiaro, per riuscire a mantenere un prezzo così contenuto il brand ha dovuto per forza di cose pensare ad alcuni “compromessi hardware”, ed il punto è proprio questo: Nubia sarà riuscita nel suo intento? E soprattutto, il mercato è pronto per questa novità?

Insomma, Nubia Flip 5G è il migliore smartphone economico che si piega, oppure è il migliore pieghevole economico? Lo stiamo provando ormai da qualche tempo, e siamo pronti a raccontarvi tutti i suoi pro ed i suoi contro.

Videorecensione Nubia Flip 5G

Design e materiali

Partiamo subito da un presupposto: nonostante si tratti a tutti gli effetti di un prodotto economico, quando lo si impugna il Nubia Flip 5G sembra “speciale” come qualsiasi altro smartphone pieghevole. Le trame opache della cover posteriore in vetro, così come quelle della cornice in alluminio, gli donano un aspetto pulito e solido, ed anche dopo averlo utilizzato per ore è sempre molto piacevole da maneggiare. Da chiuso misura 88x76x15.5 mm, mentre da aperto è grande 170x76x7.3 mm con un peso di 214 grammi ed è certificato IP42.

Tra tutte le colorazioni disponibili devo dire che quella che abbiamo ricevuto in prova a mio avviso è la più bella, e la presenza del tasto d’accensione (che integra anche il sensore per le impronte) di colore rosso, migliora solo le cose.

Il design gira tutto intorno al display secondario circolare, che è davvero molto grande, e che con i suoi 1.43” ricorda in sostanza quello di uno smartwatch. Ora, chiaramente si tratta di un display esterno meno grande e meno regolare di quello che troveremmo su uno Z Flip 4 o sul Motorola Razr ma, come vedremo, è comunque una soluzione piuttosto versatile.

Questa sensazione di “raffinatezza” però, diminuisce un pochino quando si va ad aprire la cerniera del Nubia Flip 5G, che è molto più dura e meno “burrosa” di quella che troveremmo nel foldable di Samsung. E se la “scorrevolezza” potrebbe sembrare un problema di poca importanza, non è così per la durezza generale dell’apertura: sia chiaro, Nubia Flip 5G si può aprire senza problema alcuno, ma ci si va fatta un po’ l’abitudine perché per maneggiarlo bisognerà fare molta più forza rispetto agli altri pieghevoli che abbiamo avuto modo di provare. Ma ricordiamoci sempre una cosa: è un pieghevole che costa 599,00 euro, e per il suo prezzo la cerniera è di ottima qualità.

Ad ogni modo, come già detto, considerandone il prezzo di vendita al lancio praticamente dimezzato rispetto a tutti gli altri smartphone pieghevoli a conchiglia, devo dire che Nubia Flip 5G è davvero ben realizzato e nonostante le dimensioni non siano proprio tra le più compatte, è piuttosto comodo da utilizzare.

Display

Con il suo primo foldable, Nubia ha fatto un ottimo lavoro per quanto riguarda la piega dello schermo interno. Sia chiaro, c’è sempre, ma da aperto la piega del Nubia Flip 5G è paragonabile a quella dello Z Flip 5, certo la si sentirà sempre se ci si passerà con le dita, ma nei miei giorni di test non ho mai avuto fastidi “grafici” mentre utilizzavo lo smartphone.

Ad ogni modo, il display principale è un OLED FullHD da 6.9 pollici in grado di garantire una frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz, con un PWM dimming a 2160 Hz. E stiamo parlando di un pannello davvero niente male, in cui neri e contrasto sono davvero buoni, così come la responsibità del touch e della tastiera, con cui si scrive veramente bene.

Certo, qualora ci si riproducesse contenuti multimediali il rapporto di dimensioni tenderà a generare della bande nere laterali piuttosto grandi, ma questo è un problema diffuso praticamente in tutti i foldable a conchiglia.

A mio avviso però, ciò su cui il brand avrebbe potuto fare un pochino meglio sono le cornici: Nubia Flip 5G ha delle cornici piuttosto accentuate lungo tutti i bordi del display interno, probabilmente per far sì che lo smartphone si chiudesse nel migliore dei modi, ma fortunatamente sono perfettamente simmetriche.

Fotocamere

Il primo, vero, compromesso del Nubia Flip 5G sta nelle fotocamere. O meglio, nella fotocamera. Sia chiaro, come vedremo da un punto di vista qualitativo questo pieghevole economico non è niente male, ma il punto è che oltre alla fotocamera principale da 50 megapixel è dotato solo di un sensore di profondità da 2 megapixel.

Niente ultrawide, quindi, ed è davvero un peccato perché quando si scatta le foto magari appoggiando lo smartphone per terra ed guardando l’anteprima sul display esterno, quella più divertente da utilizzare è proprio la fotocamera ultra grandangolare. Manca anche lo zoom, ma il sensore piuttosto risoluto permette al Nubia Flip 5G di scattare foto ingrandite 2x digitalmente piuttosto buone.

In condizioni di buona luminosità le foto realizzate dal Nubia Flip 5G sono più che sufficienti. La gamma dinamica viene gestita bene anche nelle condizioni più complicate, ed anche se la saturazione è poco spinta e tende moltissimo alle tonalità naturali, devo dire che non c’è molto da criticare al sensore da 50 megapixel di questo dispositivo, anche quando entra in gioco l’AI che tende ad aumentare la profondità dell’immagine in alcune particolari situazioni.

In condizioni di scarsa luminosità invece, le cose cambiano. Nubia Flip 5G è dotato di una buona modalità notturna che gli permette di scattare foto molto godibili, purché sia presente una fonte luminosa piuttosto marcata. Certo, non mancano un po’ di rumore ed il software fa tantissimo per pulire le immagini, ma tutto sommato anche in notturna i risultati sono piuttosto buoni.

Buona anche la modalità ritratto, che è l’unica che sfrutta il sensore di profondità da 2 megapixel, così come è buona la fotocamera interna da 16 megapixel che continua comunque a produrre immagini che puntano più alle tonalità naturali che a quelle più saturate.

I video sono nella media. Nubia Flip 5G è in grado di registrare in 4K, ma si ferma a 30 fps: per registrare a 60 fps bisognerà scendere ai 1080p. Tutto sommato però, va detto che la stabilizzazione elettronica di cui è dotato lo smartphone svolge bene il suo lavoro.

Hardware e prestazioni

Nubia Flip 5G è animato da un Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1, affiancato da 8 GB di memoria RAM LPDDR4 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Non è quindi un campione di velocità, poco ma sicuro, ma prima di storcere il naso va considerato che il nuovo Flip di Nubia ha la memoria interna più veloce di un Motorola Razr 40 (non Ultra) e costa anche meno.

Con questo non vuol dire che è uno smartphone lento, anzi, alla fine utilizzarlo è sempre molto piacevole, soprattutto se si imposta il display a 120 Hz fissi, ma va detto che rispetto ai suoi rivali di categoria è leggermente meno scattante.

La cosa buona però, è che conosciamo bene questo SoC di Qualcomm, e ne abbiamo sempre apprezzato l’ottima gestione delle temperature e la conseguente stabilità del sistema, che è prossima al 100%. In soldoni, Nubia Flip 5G non vi promette prestazioni da super top di gamma, ma quello che fa lo fa bene e senza cali dovuti al thermal throttling.

E questo permette anche un’esecuzione piuttosto onesta dei giochi con grafiche più complesse, che si potranno eseguire senza alcun problema, purché si rinunci leggermente a dettaglio e risoluzione.

Nelle attività di tutti i giorni però non si notano fastidi, se non alcuni piccoli lag che abbiamo notato soprattutto in fase di configurazione ma che poi, dopo un po’, sono spariti. L’audio in capsula è buono, così come la ricezione alla rete cellulare e alle reti WiFi che, tra le altre cose, sono compatibili anche con lo standard WiFi 6e.

Il sensore per le impronte digitali ci è sembrato preciso e veloce, mentre l’audio stereofonico è garantito dalla capsula auricolare: l’effetto di spazialità è buono, anche se il bilanciamento delle frequenze evidenzia un po’ troppo quelle medie, a discapito degli alti e dei bassi.

Software

A bordo, Nubia Flip 5G ha Android 13 personalizzato dalla MyOS 13. Una versione di Android in linea con i suoi concorrenti al momento del lancio, della quale però non abbiamo informazioni circa un eventuale aggiornamento ad Android 14: sia chiaro, il brand ha garantito che arriverà, ma non sappiamo quando.

Tutto sommato però, anche se quelli di Nubia non hanno stravolto la loro interfaccia grafica per sfruttare al massimo la natura pieghevole del dispositivo, va detto che le piccole modifiche fatte sono comunque quelle che si utilizzerebbero di più.

È per esempio possibile dividere lo schermo in due per eseguire due app contemporaneamente e alcune applicazioni hanno un layout ottimizzato che compare quando si piega lo schermo a 90°, ma l’applicazione che più ottiene giovamenti è quella della fotocamera poiché integra la comodissima funzione di anteprima nello schermo frontale per aiutare i soggetti a vedere come appaiono prima di premere il pulsante di scatto.

Quando Nubia Flip 5G è chiuso si potranno visualizzare le notifiche sul display esterno, sul quale sarà possibile accedere a tutta una serie di widget tra cui sarà possibile scorrere. Purtroppo però, dal display esterno non è possibile accedere alle impostazioni né alla tastiera.

Bella l’idea di sfruttare la forma circolare del display per “evitare” di preoccuparsi dell’orientamento dello smartphone: quando si utilizza lo schermo esterno non ci si dovrà preoccupare del senso in cui si impugna il dispositivo, perché le immagini saranno sempre in orizzontale.

Detto questo, conosciamo bene l’interfaccia grafica di Nubia ed eccetto queste piccole novità di cui vi abbiamo parlato, non c’è più molto altro da dire: è un OS piuttosto pulito, chiaro, in cui c’è qualche bloatware, ma che è possibile disinstallare senza alcun problema.

Batteria e ricarica

Nubia Flip 5G inoltre, è il pieghevole a conchiglia che dispone della batteria più capiente del mercato. Con i suoi 4310 mAh supera di gran lunga i 3700 mAh del Flip 5 di Samsung, ed è in grado di garantire una buona autonomia generale. Certo, è un fattore che cambia in base alla tipologia di utilizzo del dispositivo, ma nei miei test sono riuscito a superare le 5 ore e mezzo di schermo acceso, con display fisso a 120 Hz e senza mai preoccuparmi dei consumi.

La ricarica è a 33w, e gli permette di accumulare il 40% nei primi 15 minuti, il 53% nei primi 30 e il 100% in 47 minuti. Purtroppo però, Nubia Flip 5G non è dotato di ricarica wireless.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita iniziale del Nubia Flip 5G è di 599 euro e e per i primi 200 ordini il brand aggiungerà in regalo un paio di auricolari TWS dal valore di 39,99 euro. E sì, questo lo rende lo smartphone pieghevole più economico di sempre, soprattutto qualora lo street price dovesse assestarsi su cifre ancora più contenute. Certo, non è un super top di gamma, poco ma sicuro, ma per mantenere un prezzo così contenuto bisognerà pur accettare qualche compromesso.

Le prestazioni e la fotocamera non sono proprio al top, ma è un pieghevole realizzato davvero molto bene, che ti regala sensazioni premium fin dal primo utilizzo e che, alla fin fine, ti permette di sfruttare le funzioni software più utili della categoria nell’utilizzo quotidiano.

Insomma, se avete sempre voluto provare un pieghevole ma spendere più di 1000 euro non vi è mai saltato in mente, allora Nubia Flip 5G potrebbe essere la soluzione adatta a voi, anche perché costa meno del Motorola Razr 40 base, ed offre qualcosina in più.



