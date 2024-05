Creativi e grafici infuriati con Apple per lo spot di iPad Pro: ecco cosa è successo

La presentazione ufficiale di iPad Pro avvenuta nei giorni scorsi ha visto anche il lancio, sia in diretta che successivamente sui social, di un nuovo spot dedicato al tablet di Apple. Purtroppo, sembra che la “creatività” dell’azienda statunitense questa volta non sia propria piaciuta ai professionisti del design e della grafica, tanto da scatenare un putiferio sui social.

A molte persone non è proprio piaciuto il nuovo spot per iPad Pro di Apple

Lo spot “Crush!” realizzato da Apple che potete guardare qui sopra mostra tutti gli strumenti dei creativi professionisti finire schiacciati sotto una pressa idraulica, per essere poi condensati nel sottilissimo iPad Pro di nuova generazione. La community degli artisti sembra non aver minimamente apprezzato il filmato ed ovviamente in rete si è scatenata la polemica.

L’intento di Apple sembra essere abbastanza chiaro: tutte le cose che puoi fare con questi strumenti, possono essere fatte da un iPad Pro. Questa tattica ha funzionato bene in passato con gli altri prodotti della compagnia, ma questa volta qualcosa è andato decisamente storto. Per gli artisti, infatti, si tratta di una mancanza di rispetto degli strumenti che vengono utilizzati da loro ogni giorno.

Al momento lo spot è ancora online ed Apple non sembra essere minimamente interessata alla rimozione, tanto che la compagnia non ha neanche commentato le polemiche. Si risolverà in un “nulla di fatto” oppure gli artisti faranno cambiare idea al team guidato da Tim Cook? Lo scopriremo soltanto nei prossimi giorni.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le