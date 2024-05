OPPO A60 ufficiale in Italia: si alza l’asticella, il budget phone con ricarica potente

L’evoluzione di batterie e ricariche ci ha portato oggi ad avere smartphone anche piuttosto economici capaci di avere alti amperaggi e ricariche molto potenti, come nel caso di OPPO A60. Nonostante si presenti sul mercato come un prodotto di fascia mid-range con un prezzo nella media, vanta una ricarica Super VOOC da ben 45W con cui caricare la sua 5.000 mAh.

OPPO A60: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

Crediti: OPPO

Dopo il lancio in vari mercati esteri, ora OPPO A60 arriva anche alle nostre latitudini: come anticipato in apertura si tratta di un modello economico e conveniente, con ricarica rapida ed un design premium e funzionale. Tra le altre caratteristiche spiccano il display Ultra-Bright da 950 nit di picco ed una configurazione Dual Stereo Speaker. Il dispositivo presenta un design sottile e leggero, con un corpo da 7,68 mm di spessore e 186 grammi di peso; il look si fa ancora più stiloso grazie alle finiture cromatiche Ripple Blue e Midnight Purple. La prima colorazione è realizzata con una texture Magnetic Particle che conferisce al telefono un motivo che ricorda il movimento delle onde che si infrangono nel mare. Midnight Purple si distingue per una sfumatura scura e cangiante di viola.

Crediti: OPPO

In termini di specifiche abbiamo uno schermo da 6,67″ con refresh rate a 90 Hz, un cuore Snapdragon 680 e la già citata batteria da 5.000 mAh (con tecnologia Super VOOC da 45W). Il sistema a bordo è Android 14 sotto forma di ColorOS 14 mentre il comparto fotografico si basa su un sensore da 50 MP, accompagnato da un modulo per ritratti.

Il nuovo OPPO A60 debutta in Italia nelle colorazioni Ripple Blue e Midnight Purple, nella sola configurazione da 8/256 GB e al prezzo di 199,9€ (nel sito ufficiale, su Amazon ed altri store online). Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

OPPO A60 – Scheda tecnica

Crediti: OPPO

Dimensioni di 165,71 x 76,02 x 7,68 mm per 186 grammi

Certificazione IP54

Display LCD da 6,67″ HD+ (1.604 x 720 pixel) con densità di 264 PPI, refresh rate a 90 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nit

(1.604 x 720 pixel) con densità di 264 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz e luminosità fino a 950 nit Sensore ID laterale e riconoscimento facciale 2D

SoC Qualcomm Snapdragon 680 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core 4 x 2,4 GHz A73 + 4 x 1,9 GHz A53

GPU Adreno 610 a 1.114 MHz

8 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di ROM UFS 2.2 espandibile via microSD

di ROM UFS 2.2 espandibile via Batteria da 5.000 mAh con ricarica Super VOOC a 45W

con ricarica Super VOOC a Connettività dual SIM 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, ingresso mini-jack

Doppia fotocamera da 50 + 2 MP f/1.8-2.4 con sensore di profondità

f/1.8-2.4 con sensore di profondità Selfie camera da 8 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con ColorOS 14

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le