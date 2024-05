I top di gamma “Ultra” sarebbero a rischio: colpa di Qualcomm

L’asticella si sta alzando in casa Qualcomm, che con il suo prossimo Snapdragon 8 Gen 4 inaugurerà quello che si prospetta sarà il suo System-on-a-Chip più potente di sempre. Questo accade a ogni nuova generazione di SoC ma a questo giro sarà ancora più vero grazie all’introduzione della tecnologia proprietaria sotto forma di CPU Oryon. Una buona notizia per chi è alla ricerca dei migliori risultati per prestazioni e consumi ma anche una brutta notizia per i costi di produzione, che potrebbero cambiare i piani per alcune delle aziende che compongono il mercato Android.

Un noto leaker parla della possibilità che vengano cancellate le varianti Ultra dei flagship

Lo disse la stessa Qualcomm, quando il vice-presidente Chris Patrick mise nero su bianco l’innalzamento dei prezzi che il loro prossimo Snapdragon 8 Gen 4 comporterà per i produttori di tecnologia. Solitamente, l’utilizzo di tecnologie proprietarie significa spendere meno rispetto a quelle di terze parti per ovvi motivi, ma parliamo di una novità su cui Qualcomm dovrà ammortizzare gli alti costi di sviluppo. Mi riferisco ai core proprietari della CPU, che non saranno più ARM ma targati Qualcomm e le cui performance raggiungeranno “livelli davvero sorprendenti” (secondo il chipmaker).

C’è poi da considerare il processo produttivo: per la prima volta, lo Snapdragon 8 Gen 4 sarà realizzato non più a 4 bensì a 3 nm; non è chiaro se saranno stampati da TSMC, da Samsung o da entrambe, fatto sta che il nodo produttivo di ultimissima generazione sarà più costoso che mai. Secondo il leaker Digital Chat Station, l’aumento dei costi legato al SoC Qualcomm “aumenterà sicuramente in modo significativo il prezzo” dei top di gamma di prossima generazione. Al punto tale che alcuni brand potrebbero optare per la cancellazione dei modelli Ultra, che da qualche anno a questa parte rappresentano il meglio che si possa chiedere da uno smartphone.

Penso per esempio a Xiaomi 14 Ultra, vivo X100 Ultra e OPPO Find X7 Ultra, tutti smartphone basati sui più potenti SoC Qualcomm ma i cui successori potrebbero costare così tanto da finire con l’essere fuori mercato, specialmente quando di mezzo ci sono anche i sempre più richiesti pieghevoli. I produttori potrebbero così vedersi costretti a rivedere i piani futuri, e secondo il leaker ciò potrebbe significare mettere da parte il lancio di telefono sì estremamente premium ma anche molto, troppo costosi.

