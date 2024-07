ECG sempre attivo? Samsung vuole farlo grazie all’intelligenza artificiale

Finora Samsung ci ha abituati a un’intelligenza artificiale che migliora foto e video, traduce in tempo reale altre lingue, aiuta a disegnare con la S Pen, a scrivere meglio, ma se intervenisse anche con l’ECG? Nel 2023 ricevette l’approvazione da parte dell’FDA per consentire ai suoi smartwatch di effettuare un elettrocardiogramma e monitorare possibili anomalie cardiache. E con l’avvento dell’AI sui dispositivi mobile, adesso vuole far sì che l’ECG possa essere misurato in maniera continua.

Samsung ha creato un metodo per l’ECG continua tramite intelligenza artificiale

Ce lo dicono i brevetti depositati da Samsung presso l’ente americano USPTO, il cui obiettivo è quello di andare oltre la misurazione manuale richiesta sui vari Samsung Galaxy Watch. Attualmente, gli smartwatch della casa sud-coreana richiedono che l’utente tenga premuto il polpastrello di un dito sul pulsante laterale per 30 secondi. Ma sarebbe decisamente utile se l’ECG fosse automatico e continuo, in modo che lo smartwatch possa rilevare eventuali problemi cardiaci senza che l’utente debba intervenire.

Il brevetto è per il “rilevamento continuo della fibrillazione atriale tramite la traduzione del segnale da PPG a ECG“, e riporta alla mente quanto accade su alcuni Fitbit, dove il sensore PPG (quello che misura la frequenza cardiaca e l’SpO2) scansiona in maniera continua e se individua una sospetta fibrillazione atriale chiede all’utente di effettuare un ECG. Quello descritto nel brevetto è un metodo inventato da Samsung per tradurre i segnali PPG in segnali ECG utilizzando un modello appositamente addestrato.

A cose normali, convertire il segnale PPG in ECG non è consigliato: nonostante ci sia correlazione, la precisione non sarebbe adeguata per ritenere attendibile una misurazione del genere. Samsung avrebbe aggirato questo limite con l’intervento dell’intelligenza artificiale, con un modello “altamente efficiente in termini di dati incorporando conoscenze pregresse in termini di modelli grafici probabilistici“.

Si pensava che il suo debutto sarebbe potuto avvenire con Samsung Galaxy Watch 7 e/o Watch Ultra ma così non è stato: evidentemente serve ancora lavoro affinché possa essere una tecnologia clinicamente autorizzata dagli enti preposti, FDA in primis. Quello che è certo è che Samsung sta lavorando intensamente per cavalcare il boom dell’AI, arrivando a promettere smartphone mai visti prima.

