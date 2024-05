Apple lancia iOS 17.5.1: risolto un fastidioso bug

A distanza da una settimana dal lancio ufficiale del nuovo iOS 17.5, Apple pubblica un piccolo aggiornamento minore per correggere un bug che ha destato parecchio scalpore tra gli utenti iPhone. Dopo l’installazione della nuova versione, infatti, molte persone hanno visto ricomparire sui propri dispositivi delle immagini e delle fotografie eliminate da tempo, o addirittura non appartenenti a loro nel caso l’iPhone avesse avuto un precedente proprietario.

iOS 17.5.1 finalmente risolve il problema della ricomparsa delle foto cancellate

Con l’arrivo di iOS 17.5.1 il bug dovrebbe essere definitivamente risolto: il changelog, infatti, cita espressamente la correzione di un errore definito “raro” per cui le foto potevano ricomparire nella libreria anche se erano state eliminate in precedenza. Il mistero però resta: come è possibile che possano ricomparire delle fotografie eliminate anche dopo un reset dello smartphone? Al momento Apple non ha fornito ancora una spiegazione.

Per effettuare l’installazione di questo nuovo aggiornamento è necessario recarsi nel menu “Impostazioni > Generali > Aggiornamento software” ed eseguire immediatamente il download di iOS 17.5.1.

