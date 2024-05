Google Pixel 9 al centro dei leak: trapelano anche gli sfondi ufficiali

Ormai quando si parla di Google e dei suoi smartphone possiamo aspettarci anticipazioni a non finire: è diventata una vera e propria tradizione e dopo tutti i dettagli trapelati su Pixel 8a prima del debutto, ora tocca ai prossimi top di gamma. Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold sono protagonisti dell’ennesimo leak, questa volta con una panoramica delle colorazioni disponibili e degli sfondi ufficiali, pronti al download per tutti.

Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold: ecco gli sfondi ufficiali della nuova serie

Crediti: Onleaks

Dopo i render e le immagini dal vivo, stavolta abbiamo a che fare con le personalizzazioni dei futuri top di galla della serie Pixel. Manca ancora parecchio al periodo d’uscita (probabilmente il mese di ottobre, come al solito), ma già sappiamo tanto anche se sotto forma di indiscrezioni. Google avrebbe deciso di stratificare il suo portafoglio presentando ben quattro modelli, ossia Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e il pieghevole 9 Pro Fold: le ultime novità riguardano le colorazioni e gli sfondi ufficiali da scaricare. Di seguito trovate l’elenco dei colori che saranno disponibili per ogni terminale.

Pixel 9 – Jade (verde), Obsidian (nero), Peony (rosa), Porcelain (dorato)

Pixel 9 Pro – Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Pixel 9 Pro XL – Hazel, Obsidian, Porcelain, Rose

Pixel 9 Pro Fold – Obsidian, Porcelain

I colori trovano riscontro anche dagli sfondi dei prossimi modelli della serie Pixel 9. Ogni anno la compagnia statunitense sceglie un tema differente per i suoi wallpaper: per la gamma Pixel 8 erano i minerali mentre stavolta si tratta di petali. Per effettuare il download degli sfondi ufficiali (ricordiamo, frutto di un leak) basta cliccare questo link per scaricare i file.

