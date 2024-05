Microsoft presenta i Copilot+ PC e nuovi Surface: la rivoluzione AI arriva sui laptop

In occasione dell’evento interamente dedicato all’intelligenza artificiale, Microsoft ha presentato ufficialmente i nuovi Copilot+ PC, una lineup di laptop che proveranno a sfidare l’egemonia creata da Apple con i suoi MacBook Air e MacBook Pro. Grazie ai nuovi chipset con Neural Processing Unit (NPU) ad alte prestazioni, questi nuovi PC nati dalla collaborazione dell’azienda di Redmond con i produttori di tutto il mondo possono sfruttare in locale l’AI di Copilot, per usufruire di funzionalità tutte nuove.

L’intelligenza artificiale è il cuore dei nuovi Copilot+ PC di Microsoft

I primi Copilot+ PC presentati sono ovviamente i Surface di nuova generazione prodotti direttamente da Microsoft. Questi due nuovi modelli, Surface Pro e Surface Laptop, mettono a disposizione la potenza degli inediti chipset ARM Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, a cui viene affiancata una NPU da ben 45 TOPS (trillion of operations per second) in grado di eseguire le nuove funzionalità di Copilot direttamente in locale, senza utilizzare il cloud.

I Copilot+ PC, infatti, possono sfruttare funzioni inediti come Recall, che permette di tener traccia di ogni singola operazione effettuata sul laptop, in modo da poter tornare indietro oppure eseguire nuovamente un’azione nel giro di pochissimi secondi. Ovviamente la sicurezza è al primo posto e Recall salva tutto in locale, senza mai inviare informazioni ai server di Microsoft o di terze parti.

Cocreate, invece, sfrutta la NPU dei Copilot+ PC per generare immagini in Paint oppure effettuare dei fotoritocchi direttamente all’interno dell’app Foto. Anche in questo caso, le operazioni vengono eseguite direttamente in locale, quindi sarà possibile usufruire dell’intelligenza artificiale generativa anche in assenza di connessione ad internet.

Come accennato in precedenza, Microsoft ha collaborato con i produttori di tutto il mondo per creare una folta lineup di Copilot+ PC: a partire dal 18 giugno i brand come Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo e Samsung metteranno tutti a disposizione un nuovo laptop con Windows on ARM in grado di sfruttare l’AI in locale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le