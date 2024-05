Recensione Google Pixel 8a: quando i DETTAGLI fanno la DIFFERENZA

C’è una cosa che devo premettere prima di iniziare la recensione del Pixel 8a: a me gli smartphone di Google piacciono tantissimo. Mi piace il design, mi piace l’interfaccia, mi piace l’usabilità.

Ma anche se la serie A è diventata ormai uno dei punti di riferimento per la fascia media, continua ad essere palese il fatto che Google continua a perseverare su alcuni piccoli errori, che poi potrebbero mettere i bastoni tra le ruote alle vendite, nude e crude, dei suoi nuovi modelli.

Perché vedete, da un punto di vista molto “sterile” i 549 euro necessari per portarsi a casa lo smartphone economico di Google ci stanno tutti, sia per i materiali, per le migliorie rispetto alla generazione precedente che per il software che si arricchisce con tante funzioni AI ed un piano di aggiornamenti più lungo, ma apsva considerata una cosa: ormai Pixel 8 si può acquistare ad un prezzo inferiore, ed il mercato è pieno di alternative, come l’ottimo A55 di Samsung e (perché) no, il Nothing Phone 2(a).

Recensione Google Pixel 8a

Videorecensione Google Pixel 8a

Design e materiali

Guardando in maniera superficiale il Google Pixel 8a, si potrebbe pensare che il nuovo smartphone del brand sia piuttosto simile alla generazione precedente, ma non è così: in realtà, ci sono diverse novità di design che a mio avviso ne migliorano non solo l’aspetto, ma anche il touch and feel.

Innanzitutto, come abbiamo visto anche nei suoi “fratelli maggiori”, gli angoli più arrotondati rendono il design a mio avviso più affascinante ed in linea con tutta la lineup del brand, inoltre il telaio in alluminio, il retro opaco ed i nuovi colori non solo rendono più “sportivo” rispetto alla generazione precedente, ma anche più resistente ed in grado di gestire le impronte digitali egregiamente.

Insomma, anche se continua a portare con sé il camera bump orizzontale, la stessa disposizione dei tasti, il sensore per le impronte digitali integrato nello schermo etc, a mio avviso Google Pixel 8a è costruito molto meglio rispetto alla generazione precedente, ed è ancora uno degli smartphone più comodi da utilizzare con una mano.

È realizzato con più alluminio, plastica e vetro riciclati ed è uno smartphone certificato IP67 anche se una cosa devo dirla: mi sarebbe piaciuto che quelli di Google avessero lavorato un po’ di più nell’ottimizzazione delle cornici dello schermo che, a mio avviso, sono troppo spesse per i tempi che corrono e soprattutto sono asimmetriche.

Display

Come accade ogni anno, è come se quelli di Google avessero letto tutte le nostre “critiche” fatte alla generazione precedente, migliorando (e pure parecchio) alcune delle limitazioni hardware che praticamente tutti gli addetti ai lavori hanno riscontrato nel Pixel 7a. Ad esempio, nonostante continui ad essere un OLED da 6.1”, il display del Google Pixel 8a fa un grande passo in avanti sia dal punto di vista della luminosità di picco che in termini di refresh rate.

Eh già, perché nonostante i 90 Hz della generazione precedente fossero a mio avviso un buon compromesso, Google Pixel 8a questa volta è dotato di un pannello Actua a 120 Hz che è decisamente più fluido in alcune circostanze di utilizzo. Ed è anche più luminoso: Google dichiara che la luminosità di picco del pannello utilizzato arriva a 2000 nits, e nei nostri test abbiamo riscontrato valori molto vicini a quanto detto dall’azienda.

La gestione della luminosità automatica è molto più fluida nel passaggio tra ambienti illuminati ed ambienti bui e, a dirla tutta, la sensazione è quella che il display del Google Pixel 8a sia più nitido e più vibrante di quello utilizzato nel Nothing Phone 2a che, a conti fatti, è il suo concorrente più diretto.

Hardware e prestazioni

Google Pixel 8a poi, è animato dallo stesso identico processore che si trova anche nei modelli più grandi: il Tensor (G3), ossia la terza generazione del SoC che è quest’anno è prodotto a 4nm. Ed è un processore che ormai abbiamo imparato a conoscere benissimo, che però rispetto al periodo di lancio di Pixel 8 e Pixel 8 Pro è migliorato drasticamente in quanto a consumi energetici, ma a questo ci arriviamo.

Il cuore pulsante del Tensor (G3) è la nuova TPU su cui sono stati disegnati praticamente tutti i modelli IA integrati nei suoi smartphone, Pixel 8a compreso. In soldoni, grazie al nuovo processore, anche Google Pixel 8a è in grado di eseguire in locale modelli di IA generativa complessi, compresi quelli sviluppati da Google DeepMind, una cosa impossibile fino a pochi anni fa.

C’è però da considerare una cosa: Google Pixel 8a non è uno smartphone da acquistare se si vuole solo giocare. E non lo sono perché effettivamente questo ridimensionamento della GPU si fa sentire anche nei benchmark che, tra le altre cose, il brand pare non voglia vengano eseguiti sui nuovi smartphone: tramite il Play Store non è possibile installare alcuna app per il test delle prestazioni, ed anche installando gli APK manualmente, alcuni test vengono bloccati dal sistema.

Sono però riuscito a portare a termine il test con AnTuTu ed il relativo stress test, dal quale è stato evidenziata una tendenza alla conservatività delle frequenze di funzionamento dei singoli core e alle relative prestazioni, in cui è come se il sistema liberasse tutta la potenza del SoC solo quando strettamente necessario. Il concetto effettivamente ha un senso ma solo il tempo ci dirà se la strada intrapresa da Google è quella giusta: a mio avviso il brand sta semplicemente dimostrando che la parte di elaborazione neurale sta diventando più importante di quella che è la classica coppia GPU/GPU. Fatto sta che in questo modo l’autonomia guadagna almeno un 10% in più rispetto a quanto accadeva l’anno scorso, a parità di capienza della batteria.

È chiaro quindi che stiamo parlando di un “piccolino” che ha dentro di sé tutte le prestazioni dei più grandi. Il sistema operativo è sempre fluido, è ricco di funzionalità che sfruttano l’AI di Google, non c’è mai alcun rallentamento ma continua ad avere il solito problema dei Tensor: il surriscaldamento.

Tornando ad argomenti più “umani”, dando per scontato che tutte queste differenze di cui ho parlato si riscontrano perlopiù solo nei benchmark e non nell’utilizzo quotidiano, l’audio in capsula di Google Pixel 8a è da primo della classe, così come la connettività alle reti WiFi (che però nel piccolino è compatibile fino al WiFi 6e e non al WiFi 7) e l’audio stereo, che è affidato alla capsula auricolare.

Davvero molto piacevole il sistema di feedback aptico che in questa generazione è migliorato tantissimo, bene ma non benissimo la ricezione del segnale cellulare che, con alcuni gestori, mi è sembrata un po’ sotto tono per via, ancora una volta, del modem Exynos integrato che è rimasto lo stesso dell’anno scorso.

Bene il sensore per le impronte digitali integrato sotto lo schermo che è decisamente più veloce rispetto a quello dell’anno scorso ma che, diciamola tutta, è ancora un po’ sotto tono rispetto ai competitor, ed ottimo il nuovo sistema di sblocco con il volto che sfrutta il machine learning del nuovo processore di Google che, nonostante sia in 2D, quest’anno si può utilizzare anche come autenticazione per i pagamenti.

Fotocamere

Le fotocamere sono due, una principale da 60 megapixel ed in’ultrawide da 13 megapixel, anche la frontale è da 13 megapixel. E sì, il comparto fotocamere è lo stesso della generazione precedente, eccezion fatta per la fotocamera anteriore che ora ha un campo visivo leggermente più ampio.

Ed a prescindere dalla scelta di continuare ad utilizzare praticamente gli stessi sensori visti nel Pixel 7a, c’è ben poco da criticare alle fotografie scattate dal piccolino di casa Google anche perché, a mio avviso, l’elaborazione software è migliorata tantissimo nel tempo.

Le immagini risultano molto più realistiche in quanto a saturazione e tonalità, le immagini scattate con la nuova generazione dello smartphone di casa Google si contraddistinguono per una migliore gestione dei chiaroscuri e per un HDR in linea generale ancora migliore rispetto a quello (già ottimo) che caratterizza le foto scattate con la generazione precedente.

Ed è così anche quando si vanno a scattare fotografie notturne, condizione in cui il gap qualitativo tra il sensore principale e quello secondario si fa notare leggermente di più, ma allo stesso modo il piccolino di casa Google riesce a garantire immagini molto più naturali rispetto alla generazione precedente, con un’ottima gestione della gamma dinamica ed una velocità di elaborazione da top di gamma.

Buoni i video, che godono di un’ottima stabilizzazione ottica ed elettronica, e che possono essere registrati sfruttando le ormai tipiche e molteplici modalità di stabilizzazione possibili proprio grazie al Tensor (G3). Purtroppo però, qualora si volesse registrare in 4K a 60 fps, il tutto sarebbe limitato alla fotocamera principale: impostando questa risoluzione e framerate non si potrà proprio attivare l’ultrawide, che sarà disponibile solo scendendo da 30 fps.

Software: Android 14 e tutta l’IA di Google

In realtà il vero “game changer” del Google Pixel 8a è il software che, ok, è Android 14 e verrà aggiornato per 7 anni di major update e 7 anni di patch di sicurezza, ma che proprio come gli altri componenti della lineup è arricchito da tutta una serie di funzionalità IA davvero molto comode.

C’è il Cerchia e Cerca, c’è il nuovo filtro chiamate che grazie all’intelligenza artificiale vi permetterà di dimezzare le chiamate di spam e tutte quelle features che abbiamo già visto negli altri dispositivi di quest’anno targati Google. Purtroppo però, ad oggi non sono disponibili gli sfondi infiniti generati dall’IA, anche se il brand ha garantito gli utenti che arriveranno con i prossimi feature drop.

Anche Google Pixel 8a arriva con le funzioni Magic Editor, Gomma Magica Audio e Scatto Migliore. Le ottime feature che abbiamo già visto su Pixel 8 e Pixel 8 Pro e che anche sul piccolino funzionano che è una meraviglia, con le stesse identiche prestazioni viste sui top di gamma del brand.

Batteria e ricarica

Rispetto alla generazione precedente, Google Pixel 8a ha una batteria più capiente. Si passa dai 4386 mAh visti nel 7a a 4404 mAh che, ok, non saranno tantissimi ma grazie al Tensor (G3) e all’ottimo lavoro di ottimizzazione software fatto da Google, nei hanno permesso al piccolino del brand di arrivare quasi alle 5 ore e mezzo di display acceso.

Un po’ deludente la ricarica “veloce” a 18 watt, che richiederà un bel po’ per portare lo smartphone dallo 0 al 100%, molto bene la presenza della ricarica wireless, arrivata nella serie “A” solo l’anno scorso.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita del Google Pixel 8a è di 549,00 euro, ma attualmente su Amazon per 521 euro è possibile acquistare un Pixel 8, che ha materiali migliori, una migliore connettività e una fotocamera migliore. E qui ci ricolleghiamo al discorso fatto ad inizio recensione: perché se dovessimo valutare in maniera “sterile” la cifra richiesta per il piccolino di casa Google, diremmo che i 549 euro necessari per portarselo a casa sarebbero una cifra giusta, d’altronde ha le prestazioni di un top di gamma, al netto di qualche rinuncia hardware.

Però il mercato è il mercato, e proprio per questo il mio consiglio non è quello di non acquistare il Pixel 8a, ma di aspettare qualche settimana in modo da far scendere il prezzo a cifre più concorrenziali rispetto a quelle in cui, attualmente, si trova il suo fratello maggiore, oppure di approfittare immediatamente della promo attuale: fino al 20 maggio su Amazon e sul Google Store si può preordinare ottenendo 150 euro di extra valutazione e 100 euro di voucher per i prodotti Pixel su Amazon, mentre sul Google Store si avranno, fino al 3 giugno, oltre al trade-in con 150 euro di extra valutazione, le Pixel Buds A-series scontate al 50%.





