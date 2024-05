RetroArch, l’emulatore per eccellenza, arriva finalmente su iOS

Il “rinascimento degli emulatori” non accenna a fermarsi su iOS, e in questi giorni è arrivato forse l’app più attesa da tutti gli appassionati di retro-gaming: RetroArch. Questo particolare multiemulatore, infatti, ha la peculiarità di poter eseguire una moltitudine di vecchie glorie del passato semplicemente installando il “core” dedicato. L’app, infatti, si pone l’obiettivo di essere un vero e proprio hub per l’emulazione, in modo da poter giocare tutti i propri giochi preferiti senza dover installare numerose altre app.

Il multi emulatore RetroArch arriva su iPhone e iPad: presto anche su Mac

Crediti: RetroArch

RetroArch è disponibile da qualche giorno su iPhone e iPad direttamente tramite l’App Store in tutto il mondo: non ci sarà quindi bisogno di installare un marketplace alternativo (come accaduto per Delta) per usufruire di questo nuovo emulatore. L’app mette a disposizione un’interfaccia altamente personalizzabile, ovviamente con il supporto per i controller esterni che risultano sempre più comodi del touchscreen per giocare sugli smartphone.

La lista delle console supportate è davvero infinitiva, ma vale la pena citarne alcune come Commodore 64, Nintendo 64, NES, SNES, Game Boy (Color, Advance). NEO GEO, Sega Saturn, PlayStation 1, PSP e davvero tanti altri ancora. In RetroArch, inoltre, troviamo la possibilità di sfruttare il Netplay per il multiplayer, così come il supporto per i RetroAchievements e gli overlay personalizzati.

Per scaricare RetroArch non dovrete far altro che cercarlo su App Store sul vostro dispositivo Apple, oppure utilizare questo link.

