Google Pixel 8 e 8 Pro non sono ancora ufficiali, ma ci sono già gli sfondi

I nuovi top di gamma di Google non sono ancora stati presentati e mancano ancora un po' di mesi al debutto. Nonostante ciò sono già disponibili al download gli sfondi ufficiali di Google Pixel 8 e 8 Pro, i quali rivelano anche le colorazioni in arrivo per i dispositivi.

Come scaricare gli sfondi ufficiali di Pixel 8 e 8 Pro, i prossimi top di gamma targati Google

Il tema degli sfondi ufficiali dedicati a Google Pixel 8 e 8 Pro è “minerali”: quest'anno la compagnia statunitense ha cambiato decisamente rotta rispetto alla scorda generazione (ricordate i wallpaper con piume di Pixel 7a?). Le immagini sono disponibili sia in una variante chiara che una scura e svelano le colorazioni in arrivo per i due smartphone. Il modello standard dovrebbe debuttare nei colori Haze, Jade, Licorice e Peony mentre il fratello maggiore Pro nelle versioni Jade, Licorice, Porcelain e Sky.

In entrambi i casi le colorazioni richiamano lo stile degli sfondi, proprio come avvenuto in precedenza. I nuovi sfondi sono stati realizzati ancora una volta dal regista e fotografo Andrew Zuckerman.

Per effettuare il download degli sfondi ufficiali di Google Pixel 8 e 8 Pro non resta che cliccare questo link per scaricare i file: tutte le immagini sono in formato PNG e hanno una risoluzione di 3291 × 2957 pixel.

Volete saperne di più sui futuri Google Pixel 8 e 8 Pro? Allora date un'occhiata al nostro approfondimento dedicati ai prossimi flagship, con tutti i leak trapelati finora.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le