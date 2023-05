Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro: facciamo il punto della situazione

L'evento I/O 2023 ha portato tante novità lato software ma anche il nuovo Pixel 7a, ultimo membro dell'attuale generazione. Ora è tempo di guardare al futuro con i prossimi top di gamma della compagnia di Mountain View. Andiamo a scoprire tutti i dettagli trapelati finora su Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato!

Google Pixel 8 e 8 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Pixel 8 Pro

Il design generale della serie, in base alle prime immagini leak, resta invariato, presentando solo delle piccole migliorie (dal punto di vista estetico). Google Pixel 8 Pro adotta ancora una volta una tripla fotocamera, inserita in un modulo metallico elevato rispetto al resto della scocca. Le dimensioni sarebbero di 162,6 x 76,5 x 8,7 mm, con uno spessore leggermente più sottile rispetto agli 8,7 mm di Pixel 7 Pro.

Il display dovrebbe essere ancora una volta un'unità OLED LTPO da 6,7″ con risoluzione Quald HD+ (3.120 x 1.440 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

Pixel 8

Il prossimo Google Pixel 8 dovrebbe invece rimpicciolire rispetto ai 6,3″ di Pixel 7: il design resterebbe invariato secondo i render leak, mentre lo schermo dovrebbe scendere a 6,16″, sempre con tecnologia OLED, risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz. Le dimensioni sarebbero di 150,5 x 70,8 x 8,9 mm, quindi minori rispetto al predecessore (155,6 x 73,2 x 8,7 mm).

Probabilmente entrambi avranno il consueto lettore d'impronte digitali sotto lo schermo ed un corpo con impermeabilità IP68.

Una delle grandi differenze tra i due modelli è individuabile nel misterioso sensore posteriore di Pixel 8 Pro: si tratterebbe di un termometro integrato per la misurazione della temperatura corporea.

Specifiche tecniche

Le specifiche tecniche di Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro dovrebbero fare un passo avanti con il nuovo chipset proprietario Tensor G3. Quest'ultimo sarebbe ancora una volta realizzato da Samsung ma con processo a 3 nm; inoltre dovrebbe offrire una configurazione a 9 core composta da 1 Cortex-X3 da 3.30 GHz, 4 Cortex-A715 da 2.60 GHz e altri quattro Cortex-A510 da 2.30 GHz. Come già sostenuto in varie occasioni, il SoC sarebbe una versione personalizzata dell'Exynos 2300, mai uscito (almeno per il momento).

Lato memorie ci aspettiamo 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1 oppure 4.0.

Mancano dettagli sulle batterie ma ovviamente è impossibile non aspettarsi una potenza superiore ai 30W ed il supporto alla ricarica wireless. Per il software a bordo, troveremo la prossima incarnazione dell'OS del robottino verde, Android 14 (con 5 anni di aggiornamenti di sicurezza).

Per la connettività, non dovrebbe mancare il supporto dual SIM 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2 Gen 2, NFC, Google Cast, Dual Band GNSS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS.

Fotocamera

Pixel 8 Pro

Come da tradizione per la gamma Pixel è impossibile non aspettarsi un comparto fotografico degno di questo nome. Pixel 8 dovrebbe fare affidamento su una dual camera con un sensore principale Samsung ISOCELL GN2 da 50 MP (anticipato da vari leak), con tanto di stabilizzazione OIS.

Oltre al nuovo modulo (che sostituisce il GN1 dei precedenti), dovremmo trovate il supporto all'HDR sfalsato: si tratta di una tecnologia avanzata per l'acquisizione delle immagini in cui un'esposizione lunga, media e breve vengono catturate contemporaneamente dallo stesso sensore e combinate in un'unica immagine utilizzando l'HDR computazionale. Il risultato è un'immagine HDR ottenuta in tempi più rapidi e una migliore qualità quando il soggetto è in movimento.

Anche Google Pixel 8 Pro dovrebbe avere un sensore principale GN2 da 50 MP ma non è dato di sapere quali saranno le caratteristiche esclusive. Si vocifera di una modalità notturna migliorata e ovviamente non possiamo non sperare nel ritorno di un teleobiettivo con zoom a periscopio.

Mancano dettagli per la selfie camera presente a bordo di entrambi i flagship.

Google Pixel 8 e 8 Pro – Prezzo e uscita

La data di presentazione e il prezzo di Google Pixel 8 e 8 Pro non sono stati ancora confermati ma è possibile fare delle ipotesi plausibili. Similmente a quanto avvenuto con le serie Pixel 6 e 7 anche la nuova generazione potrebbe essere lanciata nel mese di ottobre; inoltre – teniamo le dita incrociate – i prezzi potrebbero aggirarsi intorno a quelli attuali, ovvero 649€ per il modello base e 899€ per il Pro.

Aspettando il lancio della serie Pixel 8, se volete saperne di più sugli attuali modelli ecco la nostra recensione di Pixel 7 e 7 Pro!

