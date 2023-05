Google presenta Magic Editor: l’editing IA delle foto è davvero “magico”

Se avete apprezzato la Gomma Magica, allora non potrete non fare altrettanto con Google Magic Editor, una delle principali novità illustrate al Google I/O 2023. Alla conferenza annuale si è parlato moltissimo di intelligenza artificiale, con Google che si è trovata quasi costretta a rispondere al lavoro portato avanti da Microsoft e OpenAI, al punto da sollevare preoccupazioni nei dipendenti. E anche se il focus era tutto verso Bard, la risposta a ChatGPT, le novità a tema IA di Google hanno toccato anche il mondo della fotografia computazionale, da sempre caro a Big G.

Google Magic Editor dimostra le capacità dell'intelligenza artificiale nel miglioramento delle foto

Il riferimento alla Gomma Magic non è casuale: Magic Editor è un nuovo miglioramento dell'editor foto di Google, che oltre a cancellare soggetti indesiderati è in grado di modificare la composizione della foto. Nel primo esempio vediamo non soltanto la cancellazione delle persone sullo sfondo e della cinghia del borsello, ma anche l'applicazione di un HDR per migliorare la resa della scena e la separazione del soggetto dallo sfondo, utile per poterlo spostare e riposizionarlo dove più ci aggrada.

Succede lo stesso anche nel secondo esempio, e il risultato è ancora più sbalorditivo: il software IA di Google è in grado di ricostruire non soltanto la panchina e lo sfondo del cielo, ma anche e soprattutto i palloncini, e l'effetto finale è decisamente verosimile e privo di artefatti. Tutte modifiche che fino a qualche anno fa richiedevano minuti se non ore di lavoro con computer e software professionali, mentre adesso basta un click sullo smartphone.

La domanda che sorgerà a molti è: quando potrò usare Magic Editor? Google ha dichiarato che sarà disponibile in accesso anticipato entro fine 2023 ma soltanto su alcuni modelli Pixel selezionati; non è dato sapere quali, ma quasi sicuramente la ritroveremo sulla prossima serie Pixel 8.

