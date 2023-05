Dao TWS sono le nuove cuffie da gaming di Red Magic con ultra-low latency

In occasione dell'evento tenutosi nei giorni scorsi, Red Magic ha presentato le nuove cuffie da gaming Dao TWS Deuterium Front che offrono latenza bassissima per non avere incongruenze tra audio e video durante la visione di film oppure giocando ai videogiochi. L'audace design propone un guscio quadrato trasparente dai bordi arrotondati, con le cuffie accomodate all'interno.

Red Magic Dao TWS Deuterium Front: design trasparente e fino a 7 ore e mezza di autonomia

Le cuffie Red Magic Dao TWS Deuterium Front sono dotate di unità sonora in grafene lineare da 11 millimetri, in grado di riprodurre audio in alta definizione. I tre microfoni incorporati nelle cuffie garantiscono la riduzione rumore durante le chiamate, mentre vengono affiancati dall'ANC fino a 48 dB, che assicura un'esperienza immersiva e senza distrazioni. La certificazione Hi-Res garantisce, inoltre, una riproduzione sonora di altissima qualità.

Le nuove cuffie di Red Magic sono inoltre dotate di chip Qualcomm S3 per la qualità dell'audio e chip Qualcomm S5 per la connessione Bluetooth 5.3, garantendo connessioni stabili senza interferenze e la possibilità di collegarle contemporaneamente a più dispositivi. Essendo un prodotto pensato per il gaming e gli e-sport, le Dao TWS offrono una latenza bassissima di soli 30 millisecondi, in modo da sincronizzare sempre il modo perfetto audio e video.

La batteria garantisce un utilizzo di almeno 7 ore e mezza, utile per l'utilizzo giornaliero oppure per lunghe sessioni di gioco online con gli amici.

Le cuffie Red Magic Dao TWS Deuterium Front sono disponibili in Cina al prezzo di circa 215€ (1499 yuan). Attualmente non sono disponibili informazioni sull'eventuale commercializzazione di questo nuovo prodotto anche in occidente.

