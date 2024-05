Apple: un team “segreto” in Europa per progettare la sua AI

Non è certamente un segreto che Apple si stia preparando per l’arrivo dell’intelligenza artificiale sui suoi prodotti, ma a quanto pare l’azienda statunitense non sta operando soltanto sul suolo americano, ma anche nel vecchio continente. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Apple avrebbe formato una squadra “segreta” di specialisti dell’AI con personalità provenienti dalle grandi aziende tech come Google.

I migliori specialisti dell’AI (inclusi quelli di Google) sono al servizio di Apple in Europa

Crediti: Canva

Stando all’ultimo report pubblicato dal Financial Times, Apple avrebbe creato un laboratorio a Zurigo per studiare e sviluppare la propria intelligenza artificiale. L’informazione arriva direttamente dal Professor Luc Van Gool, dell’Università di ETH di Zurigo, che ha suggerito che la compagnia guidata da Tim Cook abbia acquisito due startup locali (FaceShift e Fashwell) per creare in città il laboratorio conosciuto adesso come “Vision Lab“.

Il laboratorio sarebbe stato definito “segreto” perché le attività commerciali nei dintorni non si sarebbero nemmeno accorti della presenza di un team di sviluppatori di Apple, composto anche da specialisti (almeno 36) che precedentemente hanno lavorato in Google, che starebbero progettando la risposta a ChatGPT di OpenAI.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le