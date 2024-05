Dove comprare iQOO Z9 Turbo: è il rivale di Redmi Turbo 3!

L’abbiamo detto in varie occasioni e lo ribadiamo anche adesso: è davvero un peccato non avere gli smartphone iQOO anche alle nostre latitudini, dato che si tratta quasi sempre di dispositivi interessantissimi (sotto il profilo estetico e quello tecnico). L’ultima novità è una sfida a Xiaomi, convincente da tutti i punti di vista: scopri dove comprare iQOO Z9 Turbo, l’ultima novità del brand di vivo!

iQOO Z9 Turbo: dove comprare il nuovo mid-range che si atteggia a flagship killer

Crediti: iQOO

Come il nome lascia intendere, iQOO Z9 Turbo punta forte sulle performance; inoltre parliamo del rivale diretto di Redmi Turbo 3, anch’esso mosso dallo Snapdragon 8s Gen 3. Si tratta di una novità non da poco in casa Qualcomm: un chipset potente, che attinge a piene mani del SoC di punta del momento (lo Snapdragon 8 Gen 3, appunto). Insieme a questo abbiamo un ampio schermo AMOLED (6.78″) a 144 Hz, un corpo resistente ad acqua e polvere (IP64), una super batteria da 6.000 mAh con ricarica da 80W e una fotocamera Sony LYT con OIS e ultra-wide. Insomma, c’è tutto l’occorrente per avere grandi soddisfazioni: se vuoi saperne di più, continua a leggere per scoprire dove comprare IQOO Z9 Turbo!

GizTop

Lo smartphone è disponibile all’acquisto su GizTop, e-commerce che si è sempre rivelato sicuro ed affidabile, con la possibilità di pagare con PayPal; inoltre abbiamo collaborato con lo stesso in varie occasioni. Per quanto riguarda il telefono, a bordo troviamo OriginOS con Android 14, software cinese ma multilingue e – come riportato dallo store – comprende anche l’italiano. Il dispositivo, quindi, è un modello China ma presenta i servizi Google preinstallati, insieme al Play Store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Lingua – Italiano

– Italiano Servizi Google & Play Store

& Play Store Aggiornamenti OTA

Bande supportate 4G – FDD-LTE: B1/B3/B5/B8/B9/B28A/B34/B38/B39/B40/B41 5G – n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78, NSA: n41/n77/n78



iQOO Z9 Turbo – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,72 x 75,88 x 7,98 mm per un peso di 194,9 grammi

Certificazione IP64

Display AMOLED flat a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate a 144 Hz , campionamento del tocco a 2.000 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e fino a 4.500 nit di luminosità

flat a da (2.800 x 1.260 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.000 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e fino a 4.500 nit di luminosità Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, NFC, speaker stereo, sensore IR

Fotocamera da 50 + 8 MP f/1.79-2.2 con Sony LYT-600, stabilizzazione OIS e ultra-wide

f/1.79-2.2 con Sony LYT-600, stabilizzazione OIS e ultra-wide Selfie camera da 16 MP f/2.45

f/2.45 Sistema operativo Android 14 con OriginOS 4

