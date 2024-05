Le password troppo deboli diventano illegali in Europa e UK: ecco perché

Grazie alle nuove leggi in arrivo sia in Europa che nel Regno Unito, le password troppo deboli diventeranno ufficialmente illegali, soprattutto per una determinata categoria di prodotti. Le nuove regole per la cybersecurity, infatti, prevedano che nel vecchio continente i produttori non possano più associare delle password predefinite troppo deboli per router e dispositivi dedicati alla domotica.

Password deboli addio: per router e domotica diventano ufficialmente illegali

Quando acquistiamo un prodotto tech (in special modo quelli che si connettono ad internet), questi sono spesso associati ad una password predefinita impostata dal produttore, che da questo mese non potrà più avere un livello di sicurezza troppo basso. Nel Regno Unito, infatti, è entrata in vigore una nuova legge che costringe i produttori ad utilizzare delle password difficili da indovinare.

Dite addio, quindi, a username e password come “admin” e “12345“, che non potranno più essere utilizzate per i prodotti come router e dispositivi per la domotica. In Europa, tuttavia, la legge non è entrata ancora in vigore, ma le richieste per i produttori saranno pressoché le stesse, quando entro la fine dell’anno la Cyber Resilience Act (CRA) diventerà effettiva.

Si spera che queste nuove misure preventive possano evitare il furto dei dati personali, nonché delle abitudine familiari vista la sempre più grande popolarità della domotica e dei dispositivi per la smart home.

