Dopo 5 anni, Xiaomi sta per rilanciare la variante SE per Xiaomi 14

A volte ritornano: un’azienda come Xiaomi ha creato così tante varianti dei suoi smartphone che di tanto in tanto alcune rifanno capolino, per esempio con Xiaomi 14 SE. Come i più aficionados del marchio ricorderanno, anni fa erano state lanciate versioni SE dei flagship annuali, per esempio Xiaomi Mi 9 SE nel 2019 e Mi 8 SE nel 2018. È sempre stata una denominazione controversa, vista la palese somiglianza con gli iPhone SE di casa Apple, società a cui Xiaomi si è più volte “ispirata” nel corso della sua storia.

Xiaomi 14 SE: il nuovo smartphone di fascia medio/alta esiste già sotto altro nome

Crediti: Xiaomi

A distanza di 5 anni dall’ultima volta che accadde, pare che la società di Lei Jun sia intenzionata a riportarla sul piatto, con uno Xiaomi 14 SE che però non sarebbe uno smartphone a sé stante ma la riedizione di un modello già esistente. Secondo i leak, il principale indiziato sarebbe Xiaomi CIVI 4 Pro, anche perché la serie CIVI non è mai uscita dalla Cina con questo nome ma solo e soltanto sotto forme differente, come accadde fra Civi 2 rebrandizzato come Xiaomi 13 Lite.

C’è anche un’altra ipotesi altrettanto sensata, ovvero che Xiaomi 14 SE possa essere il nome ufficiale del vociferato Xiaomi 14 CIVI, che rispetto a CIVI 4 Pro avrebbe come unica differenza l’assenza di Leica a coadiuvarne il comparto fotografico. Le specifiche sarebbero comunque quelle, cioè display curvo AMOLED da 6,55″ 1.5K a 120 Hz con Gorilla Glass Victus 2 e luminosità fino a 3.000 nits, sensore ID ottico nello schermo, Snapdragon 8s Gen 3, batteria da 4.700 mAh con ricarica 67W, tripla fotocamera da 50+50+12 MP con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 2x e selfie camera da 32+32 MP.

