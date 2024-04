Xiaomi 14 Lite “esiste” ma con un altro nome: certificazioni e specifiche

Aggiornamento 15/04: si torna a parlare dello smartphone grazie alle certificazioni, trovate tutti i dettagli nell’articolo.

La scorsa settimana la compagnia di Lei Jun ha presentato ufficialmente il nuovo modello della serie CIVI e non sono mancate sorprese. Questa volta la gamma ha alzato il tiro introducendo tante migliorie e perfino una fotocamera realizzata in collaborazione con Leica. Dopo aver scoperto Xiaomi CIVI 4 Pro sarà lanciato a livello Global ed arriverà come parte della serie 14.

Xiaomi 14 CIVI: sarà questo il nome del nostro 14 Lite? Che cosa sappiamo finora

Al momento si parla del mercato indiano, ma non è da escludere totalmente che questa novità possa arrivare anche alle nostre latitudini. Xiaomi 13 Lite è un rebrand di CIVI 2 e ci si aspetterebbe un proseguimento di questa tradizione. Xiaomi CIVI 4 Pro potrebbe debuttare come Xiaomi 14 Lite, ma ora si fa strada una nuova ipotesi dettata da una certificazione. In base a quanto emerso il nuovo modello CIVI arriverà in versione Global ma ora spunta anche il possibile nome commerciale, ossia Xiaomi 14 CIVI.

Per ora non è chiaro se ci saranno o meno delle differenze; si propende per il rebrand totale, ma ovviamente l’ultima parola spetta sempre alla compagnia cinese. Ma perché Xiaomi preferirebbe la dicitura CIVI a quella solita “Lite”? Non ci sono dettagli al riguardo ma potremmo avanzare un’ipotesi: Xiaomi CIVI 4 Pro è un dispositivo di fascia alta con caratteristiche che sfiorano la gamma top. L’ultimo Snapdragon 8s Gen 3 presenta tratti del chipset di punta di Qualcomm mentre le fotocamere Leica e la doppia selfie camera si configurano come un comparto davvero ghiotto. Restiamo in attesa di novità e nel frattempo eccovi la scheda tecnica del prossimo modello della serie 14.

Sulla base delle informazioni che circolano in rete, sappiamo che Xiaomi CIVI 4 Pro è siglato come 24053PY09C, mentre la variante indiana certificata come 24053PY09I dovrebbe concretizzarsi come Xiaomi 14 CIVI, confermando quindi l’ipotesi del rebrand 1:1.

Xiaomi 14 CIVI (o 14 Lite) – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 157,2 x 72,77 x 7,5/7,8 mm per 177/179/181 grammi (in base alla colorazione Blue o Neo/Verde/Limited Edition)

mm per 177/179/181 grammi (in base alla colorazione Blue o Neo/Verde/Limited Edition) Display AMOLED Micro Quad Curve da 6,55″ 1.5K+ (2.750 x 1.236 pixel) con densità di 460 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore 12-bit, fino a 3.000 nits, protezione Gorilla Glass Victus 2

da (2.750 x 1.236 pixel) con densità di 460 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, profondità colore 12-bit, fino a 3.000 nits, protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte ottico sotto il display

Raffreddamento con camera di vapore (4.184 mm 2 )

) SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520)

+ 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) GPU Adreno 735

12/16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, USB Type-C, sensore IR, NFC, chip Xiaomi Surge T1 per il miglioramento del segnale

Fotocamera da 50+50+12 MP f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800, OIS, ottiche Leica Summilux, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 2x

f/1.63-1.98-2.2 con Light Hunter 800, OIS, ottiche Leica Summilux, ultra-grandangolare da 120°, teleobiettivo 2x Selfie camera Samsung GD2 da 32+32 MP f/2.0-2.4 con ultra-grandangolare da 100°

f/2.0-2.4 con ultra-grandangolare da 100° Speaker stereo con Dolby Atmos e Hi-Res Audio

Sistema operativo Android 14 con Xiaomi HyperOS

