La sveglia del vostro iPhone non suona? Non siete soli, ma Apple lavora un fix

Un brutto risveglio per gli utenti Apple che questa mattina si sono ritrovati senza la loro fidata sveglia, o almeno senza che questa riproducesse alcun suono o allarme. L’app Orologio di iPhone, infatti, sembra essere incorsa in un bug improvviso che ha silenziato le sveglie per alcuni utenti, regalando qualche ora di sonno in più, ma facendogli fare tardi per il lavoro.

La sveglia non suona più su iPhone: Apple sta cercando una soluzione

Secondo quanto riportato dal TODAY Show, questa mattina una grande quantità di utenti ha segnalato che la sveglia impostata sul proprio iPhone non ha riprodotto il suono impostato, diventando in questo modo totalmente inutile. Seppur questo inconsueto bug potrebbe aver giovato al sonno degli utenti, per qualcuno è diventato un vero e proprio disastro a causa dei ritardi a lavoro o scuola.

Interpellata dalla giornalista Emilie Ikeda, Apple ha dichiarato di essere al corrente del problema e di essere già a lavoro su una possibile soluzione. I tanti video apparsi su TikTok in queste ore testimoniano il disagio vissuto, con alcuni utenti che puntano il dito contro la funzione Attention Aware che avrebbe causato il disturbo.

Non possiamo far altro che sperare che domani il risveglio per gli utenti iPhone sia meno rocambolesco di quello di oggi.

