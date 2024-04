AliExpress lancia i Saldi Outdoor con sconti fino al 60% e nuovi Coupon!

La settimana comincia con una nuova promozione targata AliExpress, grazie all’iniziativa Saldi Outdoor: tanti prodotti pensati per divertirsi all’aperto, ora in sconto a prezzi assurdi. E per un risparmio aggiuntivo ci sono anche i nuovi Coupon Generici, utilizzabili su una miriade di articoli tech e non solo! Ecco tutti i dettagli e come funziona questo nuovo momento dedicato agli sconti pazzi!

AliExpress Outdoor Sale: fino al 60% di sconto su tanti prodotti (tech e non solo) e nuovi Coupon per risparmiare

La promozione per i Saldi Outdoor di AliExpress durerà fino alle 23:59 del 19 aprile: si tratta quindi di un periodo molto limitato, meno di una settimana per approfittare delle occasioni dello store. Le pagine dedicata all’iniziativa sono due: qui trovi la pagina principale mentre questa è dedicata ad una selezione di grandi offerte. Tutti i prodotti sono in offerta lampo, con la garanzia di consegna AliExpress (in caso di ritardi riceverai un coupon in regalo) e resi gratuiti e semplici anche fino a 90 giorni (varia in base all’articolo). Inoltre è possibile ottenere un risparmio aggiuntivo utilizzando uno dei seguenti codici sconto.

Coupon ODF3 – 3$ di sconto su un ordine superiore ai 29$

– 3$ di sconto su un ordine superiore ai 29$ Coupon ODF8 – 8$ di sconto su un ordine superiore ai 69$

– 8$ di sconto su un ordine superiore ai 69$ Coupon ODF20 – 20$ di sconto su un ordine superiore ai 169$

– 20$ di sconto su un ordine superiore ai 169$ Coupon ODF30 – 30$ di sconto su un ordine superiore ai 239$

– 30$ di sconto su un ordine superiore ai 239$ Coupon ODF50 – 50$ di sconto su un ordine superiore ai 369$

Coupon FUES03 – 3€ di sconto su un ordine superiore ai 29€

– 3€ di sconto su un ordine superiore ai 29€ Coupon FUES08 – 8€ di sconto su un ordine superiore ai 69€

– 8€ di sconto su un ordine superiore ai 69€ Coupon FUES20 – 20€ di sconto su un ordine superiore ai 169€

– 20€ di sconto su un ordine superiore ai 169€ Coupon FUES30 – 30€ di sconto su un ordine superiore ai 239€

– 30€ di sconto su un ordine superiore ai 239€ Coupon FUES50 – 50€ di sconto su un ordine superiore ai 369€

I codici sono soggetti ad esaurimento, quindi nel caso sono presenti due alternative tra cui scegliere. Come evidenziato in vari punti i prodotti in promo sono davvero tanti: proiettori smart, indossabili, auricolari true wireless, abbigliamento, soluzioni per la casa e tanto altro ancora. Diciamo che il termine Outdoor è più un pretesto che altro, ma in realtà sono presenti tante occasioni non legate a questo ambito. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

