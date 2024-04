L’AI di Adobe Premiere Pro si potenzia: adesso aggiunge e rimuove oggetti dai video

Aggiornamento 15/04: Adobe ha annunciato un nuovo aggiornamento per le funzionalità AI di Premiere Pro che adesso potranno anche aggiungere e rimuovere oggetti dai filmati. Trovate tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Adobe continua ad integrare l’intelligenza artificiale Firefly all’interno delle applicazioni del pacchetto Creative Cloud, questa volta andando a migliorare la creazione di video con Premiere Pro e After Effects. Le novità potrebbero essere meno “clamorose” di quelle introdotte in Photoshop, ma gli editor video apprezzeranno sicuramente le nuove possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

Audio migliorato e oggetti in 3D: le novità di Adobe Firefly in Premiere Pro e After Effects

Con l’aggiunta di Firefly in Premiere Pro, gli utenti potranno migliorare le tracce audio parlate grazie alla funzione “Enhance Speech” che rende anche le registrazioni meno chiare, limpide come fossero state registrate in uno studio. Questa funzione rimuove automaticamente il rumore di sottofondo, ma gli utenti potranno decidere come personalizzare la propria traccia audio tramite gli slider.

After Effects, invece, aggiunge un vero e proprio spazio di lavoro in 3D per la creazione di effetti grafici (VFX) con il supporto per l’importazione dei modelli tridimensionali. L’intelligenza artificiale, in questo caso, è in grado anche di generare l’illuminazione e le ombre in base all’immagine visualizzata. Viene aggiornato anche lo strumento Roto Brush per selezionare automaticamente gli oggetti da separare dallo sfondo.

Tutte le nuove funzioni sono disponibili nelle versioni Beta di Premiere Pro ed After Effects che possono essere installate tramite Creative Cloud nel caso in cui queste app facciano parte del vostro abbonamento.

Aggiornamento 16/01: l’AI di Premiere Pro disponibile per tutti a febbraio

Crediti: Adobe

Adobe ha annunciato oggi che tutti gli abbonati alla suite Creative Cloud potranno finalmente utilizzare le funzionalità con intelligenza artificiale in Premiere Pro a partire dal mese di febbraio, dopo un periodo di testing in versione beta durato circa 4 mesi. L’editing video e soprattutto quello legato al doppiaggio e al suono diventa molto più semplice grazie all’introduzione dell’AI come assistente personale.

Gli utenti infatti potranno finalmente utilizzare la funzione “Enhance Speech” che migliora la qualità delle registrazioni audio per rendere più professionale il proprio filmato nel giro di pochissimi secondi.

Aggiornamento 15/04: l’AI generativa di Premiere Pro aggiunge e rimuove oggetti dai video

Adobe ha annunciato oggi che grazie ad un nuovo aggiornamento dell’intelligenza artificiale Firefly per Premiere Pro, gli utenti potranno sfruttare l’AI per modificare i filmati aggiungendo o rimuovendo gli oggetti presenti nelle varie scene dei video. Si tratta quindi di una funzione che andrà a modificare per la prima volta il feed video in modo attivo, elaborando delle sostituzioni nel caso in cui un oggetto venga rimosso oppure creando oggetti da zero nel caso di aggiunte alla scena.

La compagnia statunitense, inoltre, ha annunciato di essere al lavoro per l’integrazione di intelligenze artificiali di terze parti come quelle di Runway, Pika Labs e Sora di OpenAI. Questi modelli, in futuro, potranno essere utilizzati direttamente in Premiere Pro per sfruttare le capacità generative dell’AI.

