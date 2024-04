HarmonyOS NEXT: prime immagini dell’OS di Huawei senza Android

A inizio anno ha avuto luogo l’annuncio di HarmonyOS NEXT, evento che per alcuni potrebbe essere passato in sordina ma che rappresenta un nuovo punto d’inizio per la compagnia. Quello presentato da Huawei è infatti la declinazione “finale” del suo software mobile, che rispetto all’attuale HarmonyOS ha una netta differenza: l’assenza di Android. Quello che debutterà nel prossimo futuro sarà definibile un sistema operativo proprietario vero e proprio e non più soltanto un “reskin di Android“, come da alcuni criticata in passato.

Ecco come apparirà l’interfaccia di HarmonyOS NEXT sugli smartphone Huawei

Da quando è stata bannata dagli Stati Uniti, Huawei si è prodigata per sviluppare tecnologie che le evitino di imbattersi nelle conseguenti limitazioni. Non soltanto lato hardware ma anche software, in quanto il ban americano le impedisce di ricevere le certificazioni Google senza cui non è possibile avere un Android completo, risultando invece privo di app Google, compatibilità con app bancarie e altro ancora.

Da qui nacque l’esigenza di trovare un’alternativa, inizialmente nata sotto forma di HarmonyOS e adesso pronta a passare al capitolo successivo, HarmonyOS NEXT. Il rilascio delle sue prime versioni Beta è previsto per il mese di giugno 2024, ma grazie a una fonte cinese possiamo dare uno sguardo in anteprima a quella che sarà la sua interfaccia (a bordo di Mate 60 in versione Developer Preview 2).

Le immagini trapelate in rete in realtà non sorprenderanno quasi nessuno, in quanto ci mostrano una UI piuttosto similare a quella attuale e più in generale a quella classica del moderno Android. Vediamo in alto la barra di stato con orario, stato della batteria, Wi-Fi e quant’altro, in basso la dock e al centro la schermata home con icone delle app e widget.

Anche le immagini trapelate in precedenza per la versione tablet non presentano differenze radicali. L’impressione è che Huawei non voglia creare troppa disparità fra il software attuale e quello che verrà, mantenendo una certa continuità e familiarità agli occhi dei suoi utenti. Le vere novità saranno sotto al cofano, perché HarmonyOS NEXT abbandonerà il kernel Linux di Android in favore di un kernel proprietario Harmony che fornirà prestazioni migliori.

