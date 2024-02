HarmonyOS NEXT è più veloce di Android: Huawei spiega perché

Il 2024 sarà un anno molto importante per Huawei, che si prepara al debutto del suo sistema operativo proprietario HarmonyOS NEXT. Se è stato usato l’appellativo “NEXT” è proprio per rimarcare come la nuova iterazione di HarmonyOS voglia essere un OS veramente proprietario e non un semplice fork di Android. Affinché ciò accada, l’azienda ha attuato delle modifiche sostanziali al software, come spiegato dalla dirigenza all’evento di presentazione.

Huawei illustra le rinnovate capacità del suo sistema operativo HarmonyOS NEXT

Crediti: MyDrivers

“HarmonyOS NEXT è un vero sistema operativo e non una skin Android“: questa è la frase pronunciata dal CEO Richard Yu di Huawei, che sul palco dell’evento dedicato ha spiegato in che modo HarmonyOS NEXT si stacca da Android. Il fulcro principale è l’aver abbandonato il kernel Linux usato dall’OS del robottino verde in favore del kernel proprietario Harmony, rimuovendo legami col mondo Linux e Unix e perseguire la volontà della Cina di slegarsi dalle tecnologie occidentali.

Huawei afferma che il suo kernel sia tre volte più efficiente di quello Linux, migliorando di tre volte la gestione della memoria, aumentando la fluidità e adattandosi ai vari form factor dell’ecosistema, fra smartphone, pieghevoli, tablet e così via. La sicurezza a livello di kernel ha permesso all’OS di ricevere 3 certificazioni di sicurezza di massimo livello (CC EAL 6+, ASIL-D e IEC 61508), con lo scopo di proteggere al meglio la privacy degli utenti ed evitare il più possibile il furto di dati sensibili.

In tal senso, HarmonyOS NEXT sfrutta un modello di intelligenza artificiale anche per migliorare la sicurezza, citando la possibilità di correggere le vulnerabilità del sistema più rapidamente. Ma queste non sono le uniche novità di HarmonyOS NEXT, che trovate elencate nell’articolo dedicato assieme a quello dedicato alla data di lancio.

