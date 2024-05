La nuova versione di Xiaomi Smart Door Lock 2 si sblocca il riconoscimento delle vene

L’ecosistema Xiaomi è uno dei più vasti sulla piazza, così grande da comprendere quasi qualsiasi cosa (ora perfino le auto). Non è raro, quindi, vedere interessanti novità in ogni ambito come nel caso dell’ultima serratura intelligente Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version. Questa edizione rinnovata presenta un sistema di sblocco tutto nuovo e ancora più preciso rispetto alla versione standard.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein Version: caratteristiche, prezzo e uscita della nuova serratura intelligente

Crediti: Xiaomi

La nuova versione della serratura smart di Xiaomi è dotata di un sistema di riconoscimento biometrico avanzato basato sulle vene delle dita. Anziché utilizzare il classico metodo con l’impronta digitale la serratura sfrutta un sensore in grado di riconoscere le vene delle dita con un tasso di errore bassissimo (dello 0,0001%). Ciò si traduce in una sicurezza maggiore, in una velocità di sblocco più alta e soprattutto si tratta di un sistema utilizzabile da tutti. L’impronta digitale classica può essere influenzato dall’età (anziani e bambini) e dalla presenza di imperfezioni (ad esempio dita screpolate o cicatrici); in questo caso abbiamo a che fare con un tratto biometrico che non cambia.

Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein non si limita a questa funzione ovviamente; sono presenti anche altri metodi di sblocco per la massima versatilità. Il dispositivo può essere utilizzato tramite NFC, password, Bluetooth o anche con una chiave fisica. Il meccanismo di blocco silenzioso garantisce un’esperienza senza rumori fastidiosi; inoltre trattandosi di un dispositivo smart può essere gestito e controllato tramite l’applicazione Xiaomi. Ciliegina sulla torta la serratura si integra alla perfezione con l’ecosistema del brand vista la presenza di HyperOS. In termini di autonomia si parla di circa un anno con una singola ricarica.

Crediti: Xiaomi

La nuova Xiaomi Smart Door Lock 2 Finger Vein è disponibile in preordine in Cina al prezzo scontato di 1.299 CNY ossia circa 166€ al cambio attuale. Purtroppo, come avviene spesso con gli accessori della compagnia, non è dato di sapere se la nuova serratura arriverà o meno alle nostre latitudini.

