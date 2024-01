Non solo Mate 70: l’evento Huawei di fine 2024 sarà molto importante

L’impressione è che Huawei si stia rimettendo in carreggiata, e dopo anni di stasi e di eventi fatti passare in sordina stia tornando a voler far parlare di sé. Spesso e volentieri, i produttori di smartphone utilizzando il palcoscenico di presentazione dei top di gamma annuali per accompagnarli con altri prodotti, di modo che i riflettori siano puntati anche su di essi. Per l’azienda cinese, i rumor suggeriscono che l’evento della serie Huawei Mate 70 sarà foriero di altre novità importanti.

La serie Huawei Mate 70 non sarà la sola novità dell’evento autunnale della compagnia

Lo riferisce sul social cinese Weibo l’insider Smart Pikachu, rivelando quelle che sarebbero le novità in arrivo assieme a Huawei Mate 70. La prima sarebbe un nuovo SoC Kirin, dopo che quello della serie Mate 60 si è rivelato essere sostanzialmente un rebrand di un modello già esistente da anni. Fra l’altro, sempre lui negli scorsi giorni ha suggerito che anche la serie Huawei P70 sfoggerà un nuovo microchip proprietario, ma questo è un altro discorso. Non è chiaro se si tratterà dello stesso System-on-a-Chip, ma potrebbe trattarsi di una soluzione realizzata da SMIC a 5 nm.

L’altra novità, sempre in ambito smartphone, si chiama HarmonyOS NEXT, cioè la versione del sistema operativo veramente proprietario che si sostituirebbe ad Android e che sarebbe già in fase di test. Ad affiancarlo ci sarebbe anche HarmonyOS per PC, con cui la compagnia vorrebbe portare la sua UI anche su computer al posto di Windows.

Manca però una data di presentazione, anche se possiamo ipotizzare che l’evento avrà luogo nel periodo a cavallo fra agosto e settembre, per una serie Huawei Mate 70 il cui schermo potrebbe far discutere. Tutto sembra vertere verso un 2024 cruciale per Huawei, un anno che potrebbe essere quello della sua ripresa a scapito di Apple, specialmente in ambito pieghevoli.

