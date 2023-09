HarmonyOS: il sistema operativo di Huawei arriverà anche su PC

Di recente il colosso tecnologico cinese ha lanciato a sorpresa i nuovi Mate 60 e 60 Pro, entrambi mossi (si presume) dal Kirin 9000S, il primo chipset proprietario dopo un bel po' di tempo. La gamma non arriverà in Italia, a riprova delle problematiche del brand per quanto riguarda i mercati internazionali. In Cina, invece, si va avanti e si continua a puntare sul sistema operativo HarmonyOS: un ex dirigente di Huawei ha svelato che è in dirittura d'arrivo anche su PC!

HarmonyOS su PC: un ex dirigente di Huawei “conferma” la grande novità

Crediti: Huawei

In realtà abbiamo già visto HarmonyOS girare su PC: il software è stato installato su un portatile da un appassionato e i risultati sono stati sorprendenti. Al momento il sistema operativo di Huawei è presente su smartphone, tablet, indossabili e vari prodotti ed accessori IoT (di terze parti) ma a quanto pare ci sarebbero grandi novità in arrivo. Un ex dirigente di Huawei è intervenuto sul social cinese Weibo ed ha confermato che HarmonyOS sbarcherà anche su PC.

Non ci sono dettagli precisi né immagini, ma il dirigente (Wang Chenglu, attualmente CEO di Shenzhen Kaihong Digital Industry Development) sostiene che il debutto avverrà direttamente nel 2024. Anche se si tratta di un'indiscrezione, la fonte non è da prendere sottogamba: Wang Chenglu, infatti, è entrato in Huawei nel 1998 ed è stato anche presidente del Consumer BG Software Department. Vedremo se ci saranno ulteriori indiscrezioni; certo è che avere un nuovo sistema operativo per PC (da parte di un colosso come Huawei, poi) potrebbe essere parecchio interessante).

Di recente la compagnia ha lanciato HarmonyOS 4.0, un major update ricco di novità. Inoltre è stato presentato anche HarmonyOS NEXT: si tratta del vero e proprio sistema Huawei proprietario, non basato su Android ma su OpenHarmony.

