HarmonyOS 4.0 ufficiale: il major update Huawei è tutto nuovo

Negli scorsi giorni si è tenuta la Huawei Developer Conference 2023, e il protagonista è stato Harmony OS 4.0, il firmware made in Huawei giunto alla sua quarta edizione. Creato nel 2019 a seguito del ban USA, HMOS è presto diventato il software che muove l'intero ecosistema di un'azienda che sta riconquistando importanti fette di mercato.

Crediti: Huawei

Quello presentato da Huawei è un software visivamente ridisegnato in buona parte, sia che si parli di smartphone che di tablet e smartwatch, essendo installato su oltre 700 milioni di prodotti nel mondo. Una delle parole d'ordine principali è la personalizzazione, che è stata ampliata per permettere agli utenti di configurare aspetti come font di sistema, colori e lo stile per i widget, che adesso possono essere aggiunti sotto forma di schede e in varie dimensioni nella home.

Non manca un'ispirazione di stampo “Cupertiniano”, con l'introduzione di una schermata di blocco e Always-On, con sfondi che possono essere creati partendo da foto di persone, ritagliando il soggetto e sostituendo lo sfondo con qualcosa di più vivace e colorato. Oppure si possono utilizzare le condizioni meteorologiche, che in tempo reale diventano uno sfondo animato completo di transizione giorno/notte (anche su orologio), o il nuovo pacchetto di 1.800 emoji animate.

Si aggiorna anche Live Windows, quella che possiamo considera l'Isola Dinamica di Huawei: se supportate, le app possono mostrare avvisi in un'icona a forma di pillola nella barra di stato in alto, su cui cliccare per espandere la finestra e interagire con l'app. Cambia anche il Centro Notifiche: adesso si possono dividere in base alle proprie preferenze, nonché interagire con quelle delle app preferite direttamente dal centro notifiche senza aprire l'app.

HarmonyOS 4.0 non manca di potenziare l'ecosistema Huawei, per esempio migliorando la funzione di copia/incolla a livello potendo impilare più file e trasferirli tra app e dispositivi supportati, auto comprese. Novità anche per il settore sicurezza, con migliori opzioni di tracciamento delle autorizzazioni e limitazione dell'accesso alle informazioni personali. Infine le performance, con il motore Ark Compiler che è stato ritoccato e adesso offre prestazioni migliori del 20%, app che si avviano più rapidamente e animazioni più fluide pur consumando meno batteria.

All'evento si è parlato anche di intelligenza artificiale, con l'assistente vocale Celia che utilizza un modello LLM per avere una conversazione più naturale e compiere azioni più avanzate. C'è poi Smart Search, la funzione di ricerca migliorata che permette di cercare vari tipi di file anche divisi per geolocalizzazione e Multi-screen Sharing per condividere il proprio schermo con più schermi nell'automobile.

Modelli compatibili

HarmonyOS 4.0 è già disponibile in fase di Beta Testing a bordo di oltre 30 modelli, ecco quali saranno quelli che riceveranno l'aggiornamento:

SMARTPHONE Huawei P60, P60 Pro, P60 Art Huawei P50, P50 Pro, P50 Pro Collector's Edition, P50E, P50 Pocket, P50 Pocket Art Custom Edition, Pocket S Huawei P40, P40 4G, P40 Pro, P40 Pro+ Huawei Mate X3, Mate X3 Collector's Edition Huawei Mate X2, X2 4G, X2 Collector's Edition, Mate Xs 2, Mate Xs 2 Collector's Edition, Mate Xs Huawei Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50 RS Porsche Edition, Mate 50E Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro 4G, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate 40 RS Porsche Design Collector's Edition, Mate 40E, Mate 40E 4G, Mate 40E Pro Huawei Mate 30, Mate 30 5G, Mate 30 Pro, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Mate 30E Pro 5G Huawei Nova 11, Nova 11 Pro, Nova 11 Ultra, Nova 10, Nova 10 Pro, Nova 10 SE, Nova 10 Youth Edition, Nova 9, Nova 9 Pro, Nova 9 SE, Nova 8, Nova 8 Pro, Nova 8 Pro 4G, Nova 7 5G, Nova 7 Po 5G, Nova 6, Nova 6 5G Huawei Enjoy 60X, Enjoy 60X Pro, Enjoy 50 Pro Honor 30, 30 Pro, 30 Pro+, V30, V30, Play 4 Pro

TABLET Huawei MatePad Pro 11, MatePad Pro 12.6 2022, MatePad Pro 12.6 2021, MatePad Pro 10.8 2021, MatePad Air, MatePad 2023, MatePad 11 2023, MatePad 11

SMARTWATCH Huawei Watch 4, Watch 4 Pro

DOMOTICA Huawei Smart Screen V65 3° Gen, V75 3° Gen, V65 Pro, V75 Pro, Z65 E-Sport, Z75 E-Sport Huawei Lingxiao Son-Mother Router Q6/Q6 Network Version/Q6E, Router AX6/AX3/AX3 Pro/AX2 Huawei Smart Door Lock, Smart Door Lock Pro, Smart Door Lock SE, Smart Door Lock SE Cat Eye Version



