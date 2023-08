Problemi con la grammatica? Da oggi Google corregge le vostre ricerche

Google ha implementato un nuovo strumento nella Ricerca che farà la felicità di tutte quelle persone che non vanno poi così tanto d'accordo con la grammatica. La nuova funzione, che prende il nome di Grammar Check, consentirà agli utenti di verificare che la loro frase sia scritta in modo corretto direttamente tramite la ricerca su Google.

Il nuovo Grammar Check di Google corregge la grammatica direttamente nelle ricerche

Crediti: 9to5Google

A tutti capita di avere un dubbio sulla correttezza grammaticale di alcune frasi, proprio per questo Google ha pensato ad un nuovo strumento in grado di controllare automaticamente che una frase sia scritta in modo corretto e non presenti errori grammaticali, nonché di ortografia. Grammar Check può essere attivato inserendo alcuni semplici comandi all'interno della ricerca su Google, ma per il momento solo in inglese.

Aggiungendo le parole “grammar check“, “check grammar” oppure “grammar checker” è possibile ottenere una verifica immediata della grammatica utilizzata nella frase cercata su Google, ottenendo contemporaneamente la correzione più appropriata in caso di errori. Una spunta verde, invece, apparirà quando la nostra frase utilizzerà una grammatica perfetta.

Google fa ovviamente notare che lo strumento potrebbe non essere preciso al 100%, in particolar modo con le frasi parziali oppure quelle molto lunghe. Si tratta comunque di uno strumento molto utile che speriamo possa arrivare in Italia quanto prima.

