Super sconti per le TV TCL QLED: 50 pollici 4K HDR a meno di 340€!

Questa calda estate sta per trasformarsi nella stagione perfetta per acquistare la vostra prossima smart TV. Grazie alle nuove offerte sulle TV TCL, infatti, è possibile portare a casa la serie QLED con risoluzione 4K HDR a prezzi davvero stracciati: scoprite subito come risparmiare e far vostri questo modelli in offerta su eBay!

Prezzi pazzi per le TV QLED di TCL: 50″ a 339€ e 65″ a soli 519€!

Crediti: TCL

In offerta su eBay questa mattina sono disponibili i modelli 50C649 e 65C649, rispettivamente da 50″ e 65″: queste Smart TV sono dotate di pannello QLED con risoluzione 4K e supporto HDR, con sistema operativo Google TV per usufruire di tutte le migliori app multimediali come Netflix, Prime Video, Disney+ e DAZN.

Entrambe le smart TV sono dotate di sintonizzatore DVB-C/T2/S2 compatibile con il nuovo digitale terrestre, 3 porte HDMI, connettività Bluetooth, LAN e Wi-Fi ed un sistema a doppio altoparlante per un audio immersivo.

La spedizione per entrambi i modelli è gratuita, mentre il venditore è Monclick, uno dei più conosciuti sulla piattaforma di e-commerce con affidabilità top.

