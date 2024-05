Honor 200 e 200 Pro: ambizioni alte, avrà i migliori SoC sulla piazza

Data la quantità di modelli e loro varianti che vengono immesse sul mercato ogni anno dai produttori di smartphone, non sorprende più che ci siano casi come quello di Honor 200 e 200 Pro. Nelle settimane scorse abbiamo fatto la conoscenza di Honor 200 Lite, che ha così preceduto la presentazione dei due modelli di fascia superiore, che non sono ancora ufficiali ma di cui sappiamo già alcune specifiche chiave.

Le indiscrezioni su Honor 200 e 200 Pro ci rivelano le sue specifiche tecniche

Honor 200 Lite (Crediti: Honor)

Le indiscrezioni ci dicono che Honor 200 sarà basato su Snapdragon 8s Gen 3, mentre il più avanzato Honor 200 Pro sul non plus ultra Snapdragon 8 Gen 3. Entrambi realizzati dagli impianti di TSMC a 4 nm, differiscono per CPU e GPU: il primo ha CPU octa-core (1 x 3,0 GHz X4 + 4 x 2,8 GHz A720 + 3 x 2,0 GHz A520) e GPU Adreno 735, il secondo CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,15 GHz A720 + 2 x 2,96 GHz A720 + 2 x 2,27 GHz A520) e GPU Adreno 750. Non cambiano le memorie RAM e ROM, con tecnologia LPDDR5X e UFS 4.0.

C’è poi la certificazione 3C, che conferma la presenza del supporto alla ricarica rapida 100W come sui precedenti modelli della serie 100. Sentendo le voci di corridoio, si parla di display quad-curved OLED con risoluzione 1.5K, un rinnovato modulo fotografico che sul modello Pro avrebbe un sensore con apertura variabile, OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo e una doppia fotocamera frontale con sensore di profondità.

La data di presentazione non è ancora nota, ma si dice che Honor 200 e 200 Pro saranno presentati nel corso del mese di maggio, anche se inizialmente potrebbero rimanere un prodotto in esclusiva per la Cina.

