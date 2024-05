Proscenic P13 scende a 149€: potente, con spazzola anti-grovigli e tubo telescopico

Le pulizie intelligenti alla portata di tutti con il nuovo aspirapolvere senza fili Proscenic P13: un vacuum cleaner completo a tutto tondo, con caratteristiche al top ed un prezzo super contenuto (con il nuovo codice sconto targato Geekbuying). Inoltre il dispositivo arriva con la massima celerità e senza spendere nulla di più, grazie alla spedizione gratuita direttamente dai magazzini europei dello store.

Codice sconto Proscenic P13: l’aspirapolvere senza fili con caratteristiche top, a prezzo contenuto

Crediti: Proscenic

L’ultimo modello della serie P di Proscenic arriva come una versione migliorata della scorsa generazione. Si tratta di un vacuum cleaner potente, una soluzione ciclonica da ben 35.000 PA di aspirazione, e con tanta autonomia (fino a 45 minuti in modalità Eco). Inoltre non mancano le funzionalità che hanno resto imperdibile il predecessore: Proscenic P13 monta una spazzola con tecnologia anti-grovigli (contro peli e capelli) ed una pratica luce LED verde, in grado di evidenziare istantaneamente lo sporco.

Il display digitale con indicatore LED permette di visualizzare in un attimo tutti i parametri di utilizzo; è possibile scegliere tra 3 modalità di aspirazione, in base alle esigenze. Il contenitore per lo sporco (da 1,2 litri) si svuota in un lampo, con la pressione dell’apposito pulsante. Per rendere il tutto ancora più completo, oltre ai classici accessori in confezione, sono presenti anche una spazzola flessibile (con rotazione di 180° e 90°) ed un tubo telescopico regolabile.

Crediti: Proscenic

L’aspirapolvere ciclonico senza fili Proscenic P13 arriva su Geekbuying, subito in offerta con codice sconto (PROSNC13) e spedizione gratis dall’Europa: utilizzando il coupon dedicato il prezzo scenderà a soli 149€. Una cifra particolarmente ghiotta per un modello cordless potente e completo a tutto tondo! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

