Il fai-da-te è semplice con Xiaomi AtuMan Duka E2, ora a soli 21€

Alcuni degli elementi più importanti del fai-da-te sono sicuramente gli strumenti utilizzati nei progetti di riparazione, in particolar modo quando si ha a che fare con dispositivi elettronici che spesso utilizzano viti speciali. Il giravite elettrico di precisione Xiaomi AtuMan Duka E2 che viene proposto oggi in sconto è perfetto per montare e smontare di tutto, senza fare sforzi eccessivi.

Il giravite elettrico di precisione Xiaomi AtuMan Duka E2 oggi in sconto: il prezzo è super conveniente!

Crediti: Xiaomi

Xiaomi AtuMan Duka E2 mette a disposizione dell’utente ben 25 testine intercambiabili per il giravite elettrico, tra cui: PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, SL1.5, SL2.0, T2, T3, T4, T5H, T6H, T8H, T9H, T10H, H0.7, H0.9, H1.5, H2.0, 2.3, Y0.6, TW1, P2 e P5. Con una potenza di 210 RPM, questo dispositivo elettrico è in grado di svitare ed avvitare senza problemi le viti di qualsiasi smartphone, PC o altro apparecchio elettronico. Il cacciavite è dotato di una batteria da 650 mAh che garantisce un’ottima autonomia, mentre può essere ricaricato in appena 60 minuti grazie al cavo USB-C incluso nella confezione di vendita. Il modello AtuMan Duka E2 presenta anche un pratico astuccio per portare sempre con sé il cacciavite.

Crediti: Xiaomi

Il kit con avvitatore elettrico Xiaomi AtuMan DUKA E2 è disponibile in offerta lampo su Banggood ad un prezzo imperdibile: solo 21€ e c’è anche la spedizione gratis (per il massimo risparmio)! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

