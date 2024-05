OPPO Reno 12 potrebbe avere un chipset Dimensity nuovo di zecca

Aggiornamento 07/05: si torna a parlare di Reno 12 standard, stavolta con alcune novità per quanto riguarda le specifiche (precisamente il SoC). Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Di recente OPPO ha presentato i nuovi modelli della serie Reno, ma nonostante il lancio sia avvenuto da pochissimo ecco che già si parla del futuro della gamma. Un corposo leak anticipa specifiche, prezzo e uscita di OPPO Reno 12 e 12 Pro: ecco cosa possiamo aspettarci dai prossimi modelli del brand cinese.

OPPO Reno 12 e 12 Pro: spuntano i primi leak e ci sono dettagli su specifiche, prezzo e uscita

Reno 11 Pro – Crediti: OPPO

Il design della serie OPPO Reno 12 è ancora avvolto dal mistero: nonostante ciò un insider cinese ha pubblicato un concept render che dovrebbe essere basato sulla realtà, mostrando un look abbastanza standard. Si tratterebbe di OPPO Reno 12 in versione base, con una tripla fotocamera verticale e un modulo rettangolare; insomma, niente di nuovo, ma un layout già visto tantissime volte. Per quanto riguarda le altre novità, secondo i leak dovremmo avere ancora una volta una coppia di smartphone composta da un modello standard ed uno Pro, come avvenuto anche con OPPO Reno 11. Quest’ultima gamma è stata lanciata anche a livello Global ma non alle nostre latitudini.

Crediti: Weibo

Con OPPO Reno 12, dovremmo ritrovare uno schermo curvo OLED da 6,7″ Full HD+ a 120 Hz e l’aggiunta della certificazione IP65 per una scocca in vetro posteriore e frame in plastica. Il dispositivo sarebbe mosso dal MediaTek Dimensity 8300 a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,35 GHz A715 + 3 x 3,2 GHz A715 + 4 x 2,2 GHz A510), GPU Mali-G615 MC6 e fino a 12/256 GB di RAM, il tutto alimentato da 5.000 mAh di batteria con ricarica SuperVOOC a 80W. Le recenti novità vedono invece 16/512 GB di memorie ed un chipset Dimensity 8200 (4 nm TSMC, fino a 3,1 GHz); sembra strano dato che si tratta dello stesso SoC di Reno 11.

Crediti: Weibo

Infine in queste ore si è fatta strada una terza ipotesi: durante la Developer Conference 2024 MediaTek ha presentato il chip di punta Dimensity 9300+ ed ha confermato anche altre soluzioni. Tra queste ci sarà il Dimensity 8250, ancora inedito al momento: stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere questo il SoC di OPPO Reno 12. Dovrebbe trattarsi di una soluzione octa-core realizzata a 4 nm da TSMC con la seguente configurazione – 1 x 3,1 GHz Cortex-A78 + 3 x 3,0 GHz Cortex-A78 + 4 x 2,0 GHz Cortex-A55 – ed una GPU Mali-G610 MC6.

Per il comparto fotografico ci sarebbe un triplo modulo da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0, con teleobiettivo 2X e ultra-wide) e una selfie camera da 50 MP. Secondo un noto insider cinese, la serie Reno 12 farà affidamento su un sensore Sony personalizzato e dovrebbero esserci migliorie significative da questo punto di vista; gli attuali Reno 11 e 11 Pro utilizzano sensori Sony LYT-600 e IMX890.

Ma cosa cambia con OPPO Reno 12 Pro? Secondo le indiscrezioni il fratello maggiore sarà mosso dal Dimensity 9200+ a 4 nm con CPU octa-core (1 x 3,35 GHz X3 + 3 x 3,0 GHz A715 + 4 x 2,0 GHz A510) e GPU Immortalis-G715 MC11, avrà fino a 12/512 GB di memoria e sarà dotato di una selfie camera sempre da 50 MP ma con autofocus. Aumenterebbe anche la risoluzione del display 1.5K+, e il comparto fotografico riceverebbe l’aggiunta di un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 2X.

I leak si concludono con il periodo d’uscita e il prezzo sia di OPPO Reno 12 che della versione Pro. I due mid-range sarebbero attesi per giugno, a circa 499 dollari e 799 dollari; non mancano voci che vedono un debutto anticipato, entro fine maggio. Infine, segnaliamo che la fonte non è del tutto certa dei prezzi: il report visionato non mostrerebbe la valuta precisa e quindi le cifre indicate andrebbero prese come una stima.

OPPO Reno 12 & 12 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni ???

Certificazione IP65

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ / 1.5K+ con densità di ??? PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità fino a ??? nit e PWM Dimming a ??? Hz

curvo a 10 bit da / con densità di ??? PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a ??? Hz, luminosità fino a ??? nit e PWM Dimming a ??? Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity Dimensity 8300 (oppure 8200 oppure l’inedito 8250 ) / Dimensity 9200+ a 4 nm TSMC

(oppure oppure l’inedito ) / a 4 nm TSMC 12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C

Fotocamera da 50 + 50 + 8 MP (f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom 2X

(f/1.8-2.0) con OIS, ultra-wide e teleobiettivo con zoom 2X Selfie camera da 50 MP con autofocus (questa feature solo su 12 Pro)

con autofocus (questa feature solo su 12 Pro) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

