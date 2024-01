OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global sono ufficiali: tutte le novità

Dopo il lancio in patria finalmente i nuovi modelli della gamma Reno hanno varcato i confini cinesi anche se al momento sono limitati sono in alcuni mercati internazionali. OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global hanno debuttato ufficialmente ma ci sono alcune differenze con le controparti presentate in Cina: ecco tutte le novità, cosa cambia e il prezzo.

OPPO Reno 11 e Reno 11 Pro Global: che cosa cambia dalla versione cinese | Caratteristiche & prezzo

Crediti: OPPO

In realtà i cambiamenti nel look e nelle specifiche della gamma erano già stati anticipati sia da alcune immagini ufficiali che dalle varie indiscrezioni. Lo stile di OPPO Reno 11 5G Global è leggermente diverso da quello del modello cinese: il modulo fotografico ellittico ospita un singolo sensore nella parte superiore, mentre gli altri due trovano spazio in quella inferiore. OPPO Reno 11 Pro 5G Global conserva alla perfezione il design della controparte cinese: è sempre presente un modulo ellittico, stavolta con due sensori nella parte superiore ed uno in quella inferiore. Frontalmente abbiamo uno schermo con bordi curvi ed un punch hole centrale; si tratta di un’unità OLED da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con refresh rate a 120 Hz. Segnaliamo che la versione Pro cinese presente uno schermo 1.5K mentre nel caso delle varianti Global in entrambi i casi abbiamo pannelli Full HD.

Crediti: OPPO

Le differenze continuano anche nel comparto tecnico: OPPO Reno 11 Global si affida al Dimensity 7050 mentre il fratello maggiore Pro è equipaggiato con il Dimensity 8200. In Cina abbiamo, invece, una variante base con Dimensity 8200 e quella Pro con Snapdragon 8+ Gen 1. Cambiano anche le batterie, in questo caso unità da 5.000 mAh e da 4.600 mAh, contro i 4.800 mAh e i 4.700 mAh delle controparti cinesi. La ricarica rapida resta invariata nel passaggio da Cina a Global: 67W di potenza per il modello base e 80W per quello Pro.

Crediti: OPPO

Non cambia il comparto fotografico, dotato di un trittico di sensori da 50 + 8 + 32 MP con stabilizzazione OIS, ultra-grandangolo ed un teleobiettivo. In Cina è presente una differenza è tra i due modelli, i quali offrono un sensore principale LYT-600 (Reno 11) ed un IMX890 (Reno 11 Pro): non è chiaro se è lo stesso anche per il mercato Global, dato che il sito ufficiale malese non specifica l’identità dei sensori.

Al momento i due telefoni sono stati lanciati in Malesia ed arriveranno in India dal 12 gennaio. Per quanto riguarda il prezzo (malese), OPPO Reno 11 viene proposto a circa 431€ al cambio mentre il fratello maggiore Pro è in vendita a circa 490€ al cambio. Non appena ci saranno novità in merito all’uscita alle nostre latitudini vi aggiorneremo con tutti i dettagli; nel frattempo, se siete interessati all’acquisto ecco dove comprare la gamma Reno 11 (in versione China). Qui invece trovate il nostro approfondimento dedicato alla serie (sempre in versione cinese).

OPPO Reno 11 Global – Scheda tecnica

Dimensioni – 162,4 x 74,3 x 7,99/8,04 mm per 182 grammi

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 800 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 800 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7050 a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,6 GHz A78 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G68 MC4

12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 256 GB di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD

di memoria UFS 2.2 espandibile tramite micro SD Batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C, sensore IR

Tripla fotocamera da 50 + 8 + 32 MP (f/1.8-2.2-2.0) con sensore LYT-600 (non confermato), stabilizzazione OIS, ultra-wide 112° e teleobiettivo 2X IMX709

(f/1.8-2.2-2.0) con sensore LYT-600 (non confermato), stabilizzazione OIS, ultra-wide 112° e teleobiettivo 2X IMX709 Selfie camera da 32 MP IMX709 (f/2.4)

IMX709 (f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

OPPO Reno 11 Pro Global – Scheda tecnica

Dimensioni – 162,4 x 74,1 x 7,59/7,66 mm per 181 grammi

Display OLED curvo a 10 bit da 6,7″ Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.600 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz

curvo a 10 bit da (2.412 x 1.080 pixel) con densità di 394 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità fino a 1.600 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz Lettore d’impronte ottico nel display

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 8200 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU ARM Mali-G610 MC6

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile Batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida da 80W

con ricarica rapida da Supporto Dual SIM 5G SA+NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, USB Type-C 2.0, sensore IR

Tripla fotocamera da 50 + 8 + 32 MP (f/1.8-2.2-2.0) con sensore IMX890 (non confermato), OIS, ultra-wide 112° e teleobiettivo 2X IMX709

(f/1.8-2.2-2.0) con sensore IMX890 (non confermato), OIS, ultra-wide 112° e teleobiettivo 2X IMX709 Selfie camera da 32 MP IMX709 (f/2.4)

IMX709 (f/2.4) Sistema operativo Android 14 con ColorOS 14

