Il futuro pieghevole Honor Porsche Design avrà un design unico

Dalla collaborazione fra Honor e il team Porsche Design dovrebbero arrivare novità non soltanto nel campo degli smartphone standard, ma anche per quelli pieghevoli. Fino a oggi, l’unico prodotto interessato dalla partnership di cui si è parlato in rete è Magic 6 Porsche Design RSR, ma dovrebbe essere solo il primo di una serie, come accadde quando la compagnia automobilistica era in accordi con Huawei.

Honor: la partnership con Porsche Design prenderà forma anche nei pieghevoli

Non si sa ancora molto di questo smartphone pieghevole, anche se è presumibile sarà un membro della famiglia Honor Magic V, forse il diretto successore Magic V3, una variante di Magic V2 o un modello a sé stante. Nel mentre attendiamo maggiori dettagli sulla sua scheda tecnica, il leaker cinese Fixed Focus Digital si è esposto sul dispositivo, affermando che avrà un modulo fotografico unico, perlomeno sotto il fronte estetico, con una forma smussata a forma di spada e una combinazione sul retro di “nero velluto e nero lucido“, forse con materiali particolari.

Sempre secondo le indiscrezioni riportate dal leaker, il pieghevole realizzato da Honor e Porsche Design sarebbe un prodotto molto premium, quasi sicuramente più caro del costosissimo Magic 6 Porsche Design RSR.

