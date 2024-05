Recensione Ultimea Poseidon E40: il proiettore portatile a meno di 400 euro, con Android 11 e 1000 lumen

Con i suoi 1000 lumen, Android TV 11, audio Dolby integrato ed un sistema di correzione automatica dell’immagine molto preciso, l’Ultimea Poseidon E40 potrebbe essere una valida alternativa per chiunque stia cercando un proiettore portatile a meno di 400 euro, pensato per essere spostato da una stanza all’altra con estrema facilità.

Un proiettore che, però, con il suo prezzo si va a inserire in una fascia di mercato piena zeppa di alternative: lo stiamo provando da un po’ di tempo e siamo pronti a raccontarvi tutti i pro ed i contro dell’Ultimea Poseidon E40.

Recensione Ultimea Poseidon E40

Videorecensione Ultimea Poseidon E40

Design e materiali

Appena estratto l’Ultimea Poseidon E40 dalla sua confezione, subito ci si rende conto della cura per i dettagli che il brand ha messo nel progettarlo. Certo, è grande 21 x 17 x 28 cm e pesa 3.15 Kg, quindi non è tra i più compatti in circolazione, però tutta la struttura del proiettore evidenzia la sua natura portatile.

Così come la maniglia in lega di alluminio che si può utilizzare sia per trasportare il proiettore che come vero e proprio supporto: grazie a questa idea basterà posizionare il dispositivo su una superficie piane ed utilizzare proprio la maniglia per regolarne l’inclinazione. E come se non bastasse, Ultimea Poseidon E40 inferiormente integra anche il supporto ai treppiedi, tramite la tipica vite universale.

Ad ogni modo, le dimensioni ovute non solo al grande sistema di dissipazione che utilizza una doppia ventola e all’ottica, decisamente di grandi dimensioni, posizionata frontalmente, ma soprattutto al suo sistema audio: Ultimea Poseidon E40 integra due speaker da 10W ciascuno, la cui struttura interna è realizzata come quella di un vero e proprio speaker e che, come vedremo, si sentono egregiamente.

Nella parte posteriore dispone di un’ingresso HDMI, una porta USB e l’uscita per le cuffie con il tipico jack da 3.5 mm, nonché un’uscita destinata alla dissipazione che, vi anticipo, risulta anche piuttosto silenziosa. Niente eArc, quindi, e neppure nessuna uscita ottica digitale: le uniche possibilità che avrete per connettere il proiettore ad un sistema audio migliore sono o tramite il Bluetooth o tramite un collegamento analogico con il cavo da 3.5mm.

Poco male però, perché il sistema audio dell’Ultimea Poseidon E40 è davvero buono: probabilmente è tra i migliori della sua fascia di prezzo e per trovare qualcosa dello stesso livello si dovrebbe spendere cifre molto più alte.

Di buona qualità anche il telecomando, che è realizzato con una plastica ma molto solida ed integra tutti i tasti necessari per gestire in modo completo ed immediato il sistema operativo del proiettore nonché l’avvio rapido delle principali piattaforme di streaming.

Caratteristiche tecniche

Per proiettare l’immagine, Ultimea Poseidon E40 utilizza un sistema di ottiche chiuse, realizzate con un design a doppio percorso di luce a riflessione, che gli garantisce una buona resa dell’immagine. La sorgente luminosa è LED, la luminosità di picco è di 1000 ANSI Lumen ed ha un rapporto di contrasto di 2000:1 con un buon bilanciamento generale di colori e tonalità.

Certo, non si può pretendere che l’immagine sia perfettamente visibile su un muro in un ambiente illuminato, ma qualora si utilizzasse un telo per proiezione in un ambiente buio, le cose cambierebbero profondamente.

La risoluzione nativa è una FullHD, ma il proiettore è in grado di decodificare anche file video in 4K, questo grazie ad un buon hardware interno che è in grado di gestire senza troppi rallentamenti il sistema operativo di Google.

A dire il vero però, nonostante gli 8 GB di memoria interna possano essere più che adatti per la stragrande maggioranza degli utilizzi, mi sarebbe piaciuto vedere il proiettore dotato di un po’ più di RAM, perché l’1GB disponibile in alcuni casi potrebbe essere non sufficiente per poter avviare tutte le applicazioni disponibili sul Play Store.

Inoltre, nonostante sia a tutti gli effetti un proiettore portatile, l’Ultimea Poseidon E40 non dispone di una batteria e, per poterlo utilizzare, sarà necessario utilizzare sempre l’alimentatore che esce in confezione ma che, a mio avviso, dispone di cavi un po’ troppo corti che qualora si volesse posizionare il dispositivo su un treppiedi, potrebbero essere un po’ complicati da gestire.

Qualità dell’immagine

Per sfruttare al meglio la qualità dell’immagine dell’Ultimea Poseidon E40, va senza dubbio utilizzato un telo. Certo, in ambienti bui sarà possibile proiettare anche su un muro bianco, ma quando si ha a che fare con proiettori di questa categoria è sempre meglio utilizzare una superficie che assorba il meno possibile la luce.

Detto questo, se paragonata al suo prezzo, la qualità video del Ultimea Poseidon E40 è sorprendentemente buona. Certo, stiamo sempre parlando di un proiettore portatile a poco meno di 400 euro che non è paragonabile ai super top di gamma del settore, ma il rapporto qualità/prezzo di questo modello è sicuramente a suo favore. Grazie alle sue lenti, le immagini proiettate sono sempre ben definite, bilanciate, ben saturate e poco sofferenti di aberrazioni cromatiche lungo i bordi, tipiche di questa categoria di proiettori.

Ha anche un sensore ToF anteriore: Ultimea Poseidon E40 può gestire la messa a fuoco in maniera autonoma, così come la correzione trapezoidale: insomma, basterà puntare il proiettore verso una superficie consona, per far sì che il sistema si auto-regoli in maniera piuttosto precisa.

Infine, Ultimea Poseidon E40 è uno dei pochi nella sua fascia di prezzo ad essere dotato di un sistema di sicurezza per gli occhi: qualora si dovesse passare avanti al proiettore, il dispositivo disattiverà automaticamente la retroilluminazione per evitare di “accecare” chi si trova nella scia del suo raggio luminoso.

Software

A bordo poi c’è AndroidTV 11, e conosciamo tutti le potenzialità di questo sistema operativo. Ed il fatto che sia integrato in un proiettore, rende molto più semplice la gestione di tutte le sorgenti. E vi faccio un esempio stupido: con un proiettore tradizionale, soprattutto se posizionato a soffitto, la vita diventa piuttosto complicata qualora si volessero utilizzare “sorgenti smart”, mentre con l’integrazione dell’OS di Google è tutto praticamente già pronto all’uso.

In soldoni, Ultimea Poseidon E40 non è un semplice proiettore, ma dispone del Play Store e permette l’installazione di praticamente tutte le applicazioni disponibili per gli smartphone di Google (alcune delle quali andranno installate tramite sideload). E se avete avuto modo di leggere una delle mie recensioni delle TV animate dall’OS di Mountain View, saprete quanto io lo apprezzi.

Non dimentichiamoci che Android TV integra anche un Chromecast e che è possibile installare un’app per la compatibilità ad AirPlay con i quali, in soldoni, si potrà proiettare tutto ciò che viene visualizzato sul proprio smartphone o tablet.

Insomma, al costo di essere ripetitivo, le potenzialità di Android TV sono veramente tante, ed il fatto di poterle sfruttare su un proiettore portatile (che, tra le altre cose, garantisce anche ottime prestazioni), è veramente una cosa comodissima.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita dell’Ultimea Poseidon E40 è di 477 dollari ma, tramite il link in basso, potreste acquistarlo in sconto usufruendo di un coupon che abbasserebbe la cifra a circa 393 euro. Una cifra che rende questo proiettore portatile molto interessante, soprattutto per chi davvero vorrebbe sfruttare un dispositivo del genere in movimento.

È realizzato con buoni materiali, ha un’ottima qualità audio e video, certo è un po’ ingombrante ma l’idea di utilizzare la maniglia di trasporto anche come supporto è una cosa comodissima.

Gli unici suoi nei sono nella poca memoria RAM disponibile e nello scarso numero di porte per le connessioni anche se, in quanto proiettore smart, il suo scopo è effettivamente quello di poter proiettare i contenuti in streaming.



