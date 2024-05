Nothing Phone (2a) e (1) si aggiornano: arriva ChatGPT (e non solo)

Nothing è una delle compagnie che più sta abbracciando ChatGPT e tutte le possibilità a cui l’intelligenza artificiale di OpenAI apre le porte sui suoi smartphone. Il rilascio è avvenuto inizialmente su Phone (2) in occasione del lancio delle ultime cuffie true wireless Ear e Ear (a), anch’esse realizzate con la possibilità di interagire con l’AI su smartphone.

Nothing Phone (2a) e (1) ricevono l’aggiornamento che aggiunge il supporto ChatGPT

Per i possessori di Nothing Phone (2a), ecco quali sono le novità dell’aggiornamento alla Nothing OS 2.5.5a:

Integrazione ChatGPT Le seguenti funzionalità sono disponibili con l’ultima versione di ChatGPT installata dal Play Store: Nuova opzione gestuale nell’app Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT. Funziona tramite Nothing Ear e Nothing Ear (a). Prossimamente su altri prodotti audio Nothing. Aggiunti nuovi widget ChatGPT per un accesso facile e veloce dalla schermata iniziale. Aggiunto un pulsante nello screenshot e nel popup degli appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione in ChatGPT.

Fotocamera Coerenza del colore ottimizzata nella fotocamera principale regolando il bilanciamento del bianco e la polarizzazione del colore a temperature più basse. Luminosità del ritratto migliorata nelle scene HDR abbinando le tonalità della pelle specifiche dell’utente. Risolti problemi di rumore anomalo in modalità ritratto ottimizzando le strategie di composizione HDR. Prestazioni di apertura dell’app della fotocamera migliorate regolando le strategie di pianificazione della CPU.

Altre ottimizzazioni Visualizzazione visiva ottimizzata dei livelli della batteria nel widget Batteria. Modalità di risparmio energetico migliorata per garantire che le vibrazioni per le chiamate e le notifiche rimangano attive. Integrato un algoritmo basato sull’intelligenza artificiale per regolazioni più intelligenti dell’illuminazione per la luminosità automatica. Stabilità delle chiamate migliorata per garantire connessioni più affidabili. Maggiore fluidità quando si scorre verso il basso per espandere le Impostazioni rapide. Fluidità migliorata durante lo sblocco del dispositivo dopo essere stato inattivo. Risolto un problema per cui l’interlocutore non riusciva a sentire il chiamante durante la connessione ad Android Auto.



Ecco invece quelle per Nothing Phone (1) con l’aggiornamento Nothing OS 2.5.5:

Nuove funzionalità Aggiunta un’opzione per applicare il pacchetto icone Nothing solo alla schermata iniziale, per una migliore accessibilità nel cassetto delle app. Ora puoi scorrere le pagine sulla schermata iniziale tenendo premute le icone delle app per un’esperienza più intuitiva durante l’organizzazione delle icone. Aggiunta un’opzione personalizzata per abilitare/disabilitare la pagina a scorrimento Impostazioni rapide nell’interfaccia della schermata di blocco. 🎛️ Nuove opzioni per personalizzare le icone nella barra di stato. 🚀 Aggiunta la funzione RAM Booster.

Altro Miglioramenti generali e correzioni di bug.



