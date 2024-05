Redmi Buds 6 Active: le nuove TWS economiche di Xiaomi costano meno di 15€

In questo periodo la casa cinese sta procedendo a rilento, almeno per quanto riguarda il settore mobile: dopo il lancio delle serie principali ora siamo in attesa delle prossime novità e ovviamente tutti gli occhi sono puntati sul pieghevole MIX Flip e sulla futura serie Xiaomi 15. Intanto continuano ad arrivare nuovi gadget e prodotti interessanti: l’ultima novità sono gli auricolari true wireless Redmi Buds 6 Active, una soluzione super economica lanciata in Cina a meno di 15€!

Redmi Buds 6 Active: caratteristiche, prezzo e uscita dei nuovi auricolari true wireless budget di Xiaomi

Rispetto alle Redmi Buds 4 Active, il nuovo modello cambia stile quasi completamente: l’indossabilità ora è semi in-ear e la custodia di ricarica presenta un’apertura orizzontale. Gli auricolari true wireless Redmi Buds 6 Active montano driver da 14,2 mm e presentano la tecnologia di riduzione del rumore integrata (una funzione utile specialmente in condizioni di forte vento, fino a 4 m/s). Tra le altre novità troviamo il supporto alla connettività Bluetooth 5.4 mentre lato autonomia si parla di circa 30 ore (considerando anche la custodia) e di 6 ore (solo TWS). Grazie alla ricarica rapida bastano solo 10 minuti di carica per 1 ora di riproduzione musicale.

Al momento le nuove Redmi Buds 6 Active sono state lanciate solo in Cina, al prezzo di circa 12€ al cambio attuale (99 CNY). Tuttavia le precedenti Redmi Buds 4 Active sono state distribuite anche in Italia (attualmente sono in promo a 19,9€), quindi è probabile che arrivi anche la nuova versione.

