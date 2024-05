Lenovo GM1B: le cuffie Bluetooth 5.3 a bassa latenza per il gaming a soli 16€

Se siete alla ricerca di un paio di cuffiette wireless adatte ad attività sportive e gaming, ma non volete spendere una cifra troppo grande, allora l’offerta di Cafago di oggi farà sicuramente al caso vostro. In sconto a più di metà prezzo, infatti, il celebre store oggi offre le Lenovo GM1B che vi conquisteranno con il loro stile, ma soprattutto per il prezzo davvero bassissimo.

Batteria a lunga durata a riduzione del rumore per le cuffie Lenovo GM1B

Crediti: Lenovo

Lenovo GM1B è un modello di cuffie wireless con tecnologia Bluetooth 5.3 che mette a disposizione degli utenti un driver da 10 millimetri con diaframma in fibra di biocarbone composito. Le cuffie, grazie al design semi in-ear, sono particolarmente adatte anche per ascoltare musica durante le attività sportive all’aria aperta, mentre la bassa latenza le rende perfette per il gaming.

Gli auricolari sono dotati di una batteria da 30 mAh per ciascuno, che garantiscono almeno 6 ore di riproduzione musicale, mentre grazie all’ausilio della custodia di ricarica è possibile arrivare fino a 20 ore di autonomia. La ricarica della custodia, inoltre, avviene in circa 2 ore tramite il cavo USB-C già incluso nella confezione di vendita.

Le cuffie Lenovo GM1B sono disponibili oggi in offerta lampo su Cafago al prezzo di 15.99€, con uno sconto del 61% sul prezzo di listino (39.99€). La spedizione, in questo caso, avviene direttamente dai magazzini cinesi del celebre store online ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le