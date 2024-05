Tesvor S5 Max è il robot economico più potente: aspira, lava e costa solo 129€

Per le tue pulizie intelligenti scegli il robot aspirapolvere 2 in 1 Tesvor S5 Max, in offerta ad un prezzo speciale grazie al nuovo codice sconto dedicato. Aspira alla massima potenza e lava, destreggiandosi per la casa con precisione e senza ingombro.

Codice sconto Tesvor S5 Max: il robot aspirapolvere tutto potenza, ad un prezzo super conveniente e con spedizione EU

Crediti: Tesvor

La caratteristica più importante di Tesvor S5 Max è di certo la sua potenza: si tratta di un robot aspirapolvere con una capacità di aspirazione di ben 6.000 PA, decisamente sopra le righe per un modello dal prezzo così accessibile. Comunque il robottino non è soltanto forza bruta: grazie al serbatoio dell’acqua funge anche da lavapavimenti mentre la navigazione LiDAR con tecnologia anticollisione gli consente di mappare con precisione gli ambienti e di evitare gli ostacoli. Il dispositivo ha un’autonomia di circa 260 minuti (è presente una batteria da 5.200 mAh) e non mancano sia i controlli e la gestione tramite app per smartphone che i comandi vocali (via Google Assistant e Alexa).

Crediti: Tesvor

Il robot aspirapolvere Tesvor S5 Max è economico e potente, con tanta autonomia e funzioni smart: insomma, si tratta di una soluzione imperdibile visto il prezzo. Grazie al codice sconto di Geekbuying costa solo 129€, con spedizione gratis dall’Europa. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

