Problemi con le zanzare? Prova questa lampada salvaspazio, a soli 20€

Ormai manca pochissimo all’arrivo dell’estate e il caldo comincia a farsi sentire. Con l’avvicinarsi della stagione del mare e del sole arrivano anche le zanzare, la cui presenza può diventare un vero incubo in certe situazioni. La soluzione è Black Knight B2000V, la lampada antizanzare compatta e conveniente, in promo a soli 20€ su Banggood.

Black Knight B2000V è la lampada antizanzare compatta ed economica, ora in offerta lampo

Black Knight B2000V risolve uno dei problemi più fastidiosi, collegato alla bella stazione: si tratta di una lampada antizanzare dotata di una tecnologia avanzata e due funzioni in uno. Il dispositivo utilizza la luce UV per attirare gli insetti mentre la griglia ad alta tensione elimina il problema all’istante: una doppia azione che non nuoce a te o all’ambiente, visto che non prevede l’uso di sostanze nocive. L’alimentazione avviene tramite una porta USB, ma grazie alla batteria ricaricabile da 1.200 mAh sei libero dall’ingombro dei fili.

La lampada antizanzare Black Knight B2000V è in offerta lampo su Banggood a soli 20€: il dispositivo è in flash sale è non è necessario inserire alcun codice sconto. Inoltre è presente la spedizione gratuita, per un risparmio aggiuntivo. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

