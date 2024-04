Nothing annuncia: l’AI di ChatGPT arriva su smartphone e cuffie

Se siete fra coloro che apprezzano le funzionalità derivate dall’intelligenza artificiale di ChatGPT, sappiate che la piattaforma di OpenAI sta trovando spazio anche sui prodotti di Nothing. L’azienda di Carl Pei sta infatti annunciando nuovi prodotti che la integrano, così come aggiornamenti software per aggiungerla in quelli già esistenti.

Nothing rilascia l’aggiornamento con l’AI di ChatGPT sui suoi smartphone e cuffie

Poche ore fa sono state annunciate Nothing Ear e Ear (a), la nuova generazione di cuffie true wireless della compagnia, e fra le loro novità figura proprio l’implementazione di ChatGPT. Tramite la gesture pinch-to-speak, chi le indossa può richiamare l’assistente vocale di OpenAI e fargli la domanda che più preferisce.

Se invece si parla di smartphone, in queste ore è partito il roll-out dell’aggiornamento Nothing OS 2.5.5 per Phone (2), aggiungendo nuove gesture e widget per attivare l’intelligenza artificiale di OpenAI. Ecco il changelog completo:

ChatGPT Aggiunta una nuova opzione di gesture in Nothing X per avviare una conversazione vocale con ChatGPT per Nothing Ear e Nothing Ear (a). Presto disponibile sugli altri nostri prodotti audio. Aggiunti nuovi widget ChatGPT per avviare ChatGPT in diverse modalità dalla schermata iniziale per un accesso più rapido. Aggiunto un pulsante nello screenshot e nel popup degli appunti per incollare direttamente il contenuto in una nuova conversazione in ChatGPT.

Più funzionalità La fotocamera ora supporta Ultra XDR. Per effettuare l’impostazione, vai su Impostazioni fotocamera > Ultra XDR. All’interno dell’app della fotocamera, le modalità Foto e Ritratto ora dispongono di un interruttore HDR. Attiva o disattiva tramite le impostazioni in alto. Aggiunta la funzione RAM Booster. Per impostare, vai su Impostazioni > Sistema > RAM Booster. Aggiunta un’opzione Modalità suoneria nelle Impostazioni rapide per una gestione più semplice del suono. Aggiunto un nuovo widget Registratore per una registrazione audio semplice mentre sei in movimento. Introdotto un nuovo widget Batteria per monitorare il consumo energetico in modo più efficiente. Aggiunta la modalità debug dell’interfaccia Glyph alle opzioni sviluppatore.

Miglioramenti e correzioni di bug Stabilità del sistema, funzionalità NFC e stabilità della connessione Wi-Fi migliorate. Animazioni ottimizzate per widget e aperture di app più fluide. Velocità di risposta migliorata quando si imposta il Bluetooth nelle Impostazioni rapide. Impostazioni del volume ottimizzate per rendere le interazioni più intuitive. Migliorata la chiarezza della visualizzazione della copertina dell’album nel widget del lettore musicale. Risolti i problemi di esperienza quando si cambiavano le schede SIM con la funzione Dati durante la chiamata abilitata. Risolto lo sfarfallio durante l’avvio di app da Impostazioni rapide nella schermata di blocco. Risolti i problemi di sfarfallio sull’interfaccia AOD. Risolta la scomparsa dei widget della schermata di blocco dopo aver terminato la condivisione dello schermo in determinati scenari. Risolto problema con la visualizzazione anomala dello sfondo della schermata di blocco quando si interrompeva lo scorrimento per sbloccare. Risolto un problema di visualizzazione del widget che mostrava il Bluetooth come disattivato quando un orologio era connesso. Risolti frequenti aggiornamenti e sfarfallii durante l’impostazione del Wi-Fi nel widget Impostazioni rapide. Altre correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni.



