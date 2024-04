Nothing presenta Ear e Ear (a): stile, potenza e AI per le nuove cuffie TWS

In occasione del Q1 Community Update tenutosi oggi a Tokyo, Nothing ha finalmente presentato ufficialmente la nuova linea di prodotti audio composta da due nuovi auricolari TWS: Nothing Ear e Nothing Ear (a). Come da tradizione della nuova compagnia di Carl Pei, questi nuovi dispositivi sono caratterizzati da un design affascinante e delle funzionalità top di gamma che sfruttano anche la tecnologia del momento: l’intelligenza artificiale generativa.

Nothing Ear e Ear (a): tutto quello che c’è da sapere

Con Nothing Ear (a), la compagnia di Carl Pei introduce sul mercato il suo primo dispositivo in giallo: i prodotti di Nothing, infatti, sono sempre stati caratterizzati dal bianco, nero e rosso, ma con queste nuove cuffie TWS l’esplosione di colore è molto più evidente. Le Ear (a) sono progettate appositamente per gli amanti della musica, con un design accattivante a stelo con controlli pinch che ripropone nuovamente la stilosa custodia trasparente.

Questo modello è dotato di nuovi driver da 11 millimetri che offrono una potenza transitoria più alta (circa 2.5 volte superiore rispetto ai modelli precedenti), con certificazione LDAC e Hi-Res Audio per una trasmissione Bluetooth 5.3 ad altra risoluzione fino a 990 kbps a 24 bit/96 kHz. Le Ear (a) sono dotate inoltre di ANC fino a 45 dB ed una larghezza di banda a 5000 Hz, con le modalità Smart e Adaptive che permettono di regolare automaticamente il livello di attenuazione del rumore.

I due auricolari sono dotati di una batteria da 46 mAh ciascuno, con la custodia di ricarica che mette a disposizione un’unità da 500 mAh. L’autonomia, quindi, arriva fino a 42 ore e mezza di riproduzione musicale continua. La presenza della ricarica rapida, inoltre, permette di ottenere 10 ore di riproduzione con solo 10 minuti di ricarica.

Le Nothing Ear, invece, conservano l’iconico design con stelo a controlli pinch che ha reso celebre la linea audio della compagnia di Carl Pei, potenziando ancora di più le prestazioni sonore. Questo cuffie, pensate appositamente per gli audiofili, possono vantare il driver system più avanzato che Nothing abbia mai utilizzato, con un driver dinamico personalizzato da 11 millimetri con diaframma in ceramica. Il design a doppia camera, inoltre, garantisce un flusso d’aria migliore che ti traduce in un suono più chiaro.

Gli auricolari Ear mettono a disposizione degli utenti il supporto per il codec LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) e LDAC per lo streaming ad risoluzione tramite connessione Bluetooth 5.3, in grado di raggiungere una velocità di 1 Mbps 24 bit/192 kHz e frequenze fino a 24 bit/96 kHz. Grazie all’Advanced Equaliser, inoltre, gli utenti potranno personalizzare la propria esperienza d’ascolto tramite l’app Nothing X.

Anche per questo modello troviamo la cancellazione del rumore attiva ANC fino a 45 dB e 5000 Hz, con le modalità Smart e Adaptive che regolano automaticamente la riduzione dei rumori su tre livelli: alto, medio, basso. Gli auricolari, inoltre, mettono a disposizione la tecnologia Clear Voice per migliorare la voce durante le telefonate, mentre sono garantite ben 40 ore e mezza di autonomia tra cuffie (46 mAh) e custodia di ricarica (500 mAh).

Sia Nothing Ear che Nothing Ear (a) per la prima volta integrano l’intelligenza artificiale generativa grazie ad un nuovo aggiornamento del sistema operativo Nothing OS. Quando utilizzate in accoppiata con uno smartphone Nothing, queste nuove cuffie possono sfruttare la funzione pinch-to-speak e richiamare immediatamente ChatGPT.

Nothing Ear e Ear (a): prezzi e disponibilità

Crediti: Nothing

Nothing Ear e Ear (a) saranno disponibili a partire dal 22 aprile 2024 al rispettivo prezzo di 149€ e 99€. I pre-ordini sono disponibili già da oggi tramite il sito ufficiale nothing.tech, ma al momento non sappiamo se questi nuovi dispositivi arriveranno anche su altri store online e fisici.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le