Roborock S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro ufficiali: i nuovi robot premium arrivano in Italia

Dopo aver mostrato le ultime novità al CES 2024, Roborock annuncia il debutto dei suoi ultimi robot aspirapolvere premium anche alle nostre latitudini. Si tratta di Roborock S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro, entrambi annunciati in Italia e dotati di caratteristiche al top: ecco tutto quello che c’è da sapere, insieme ai dettagli su prezzo e disponibilità.

Roborock S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro arrivano in Italia: caratteristiche, prezzo e disponibilità

Crediti: Roborock

Il nuovo Roborock S8 MaxV Ultra, già visto tra i protagonisti del CES 2024, rappresenta la soluzione più tecnologicamente avanzata dell’azienda e garantisce prestazioni impeccabili con una notevole facilità di utilizzo. Pensato per gli utenti più esigenti, il robot top di gamma presenta importanti novità, come:

il sistema FlexiArm Design , un braccio robotico che consente funzionalità complete di pulizia degli angoli e dei bordi. Abbinato al sistema di lavaggio Extra Edge , un panno laterale aggiuntivo, assicura una pulizia di estrema precisione e una copertura di angoli e bordi del 100%;

, un braccio robotico che consente funzionalità complete di pulizia degli angoli e dei bordi. Abbinato al sistema , un panno laterale aggiuntivo, assicura una pulizia di estrema precisione e una copertura di angoli e bordi del 100%; il sistema di lavaggio VibraRise 3.0, in cui doppi moduli di vibrazione permettono al panno di pulire a fondo grazie al lavaggio ad alta velocità di 4000 volte/min. S8 MaxV Ultra è inoltre in grado di sollevarsi fino a 20 mm quando incontra tappeti;

in cui doppi moduli di vibrazione permettono al panno di pulire a fondo grazie al lavaggio ad alta velocità di 4000 volte/min. S8 MaxV Ultra è inoltre in grado di quando incontra tappeti; RockDock Ultra , una stazione di ricarica intelligente con 8 funzionalità per vivere un’esperienza “hands free”: svuota la polvere, riempie ed eroga automaticamente il detersivo, lava il panno con acqua calda a 60°C e lo asciuga con aria riscaldata a 60°C per evitare la formazione di odori e muffe. Rileva inoltre i livelli di sporco per determinare il successivo rilavaggio del panno e, ove necessario, effettuare un nuovo lavaggio;

, una stazione di ricarica intelligente con 8 funzionalità per vivere un’esperienza “hands free”: svuota la polvere, riempie ed eroga automaticamente il detersivo, lava il panno con acqua calda a 60°C e lo asciuga con aria riscaldata a 60°C per evitare la formazione di odori e muffe. Rileva inoltre i livelli di sporco per determinare il successivo rilavaggio del panno e, ove necessario, effettuare un nuovo lavaggio; il sistema Reactive AI 2.0 per riconoscere ed evitare ostacoli di qualsiasi tipo;

per riconoscere ed evitare ostacoli di qualsiasi tipo; l’assistente vocale integrato “Hello Rocky ”, che permette di sfruttare il protocollo Matter e di effettuare videochiamate;

”, che permette di sfruttare il protocollo Matter e di effettuare videochiamate; una potenza di aspirazione particolarmente performante, che raggiunge i 10.000 PA.

Crediti: Roborock

Roborock Qrevo Pro, l’ultima soluzione della serie Qrevo, è stato presentato in anteprima al CES 2024 come la soluzione tecnologica per chi cerca un dispositivo di pulizia e lavaggio all’avanguardia, ad un prezzo più accessibile. Anche in questo caso abbiamo caratteristiche di tutto rispetto, come:

il sistema FlexiArm Design Edge Mopping , un braccio robotizzato che estende uno dei panni per riuscire a lavare in maniera efficace bordi e angoli, con una copertura del 98,8%;

, un braccio robotizzato che estende uno dei panni per riuscire a lavare in maniera efficace bordi e angoli, con una copertura del 98,8%; la stazione di ricarica multifunzionale 2.0 , che si occupa in maniera autonoma della manutenzione del dispositivo. Il panno viene lavato a 60°C e asciugato ad aria calda a 45°C. Il riempimento e svuotamento del serbatoio dell’acqua e della polvere sono automatici, garantendo all’utente maggiore tranquillità;

, che si occupa in maniera autonoma della manutenzione del dispositivo. Il panno viene lavato a 60°C e asciugato ad aria calda a 45°C. Il riempimento e svuotamento del serbatoio dell’acqua e della polvere sono automatici, garantendo all’utente maggiore tranquillità; la tecnologia Intelligent Dirt Detection che rileva i livelli di sporco per determinare il successivo ri-lavaggio del panno e, se necessario, per effettuare un nuovo lavaggio dei pavimenti;

che rileva i livelli di sporco per determinare il successivo ri-lavaggio del panno e, se necessario, per effettuare un nuovo lavaggio dei pavimenti; il sistema di navigazione intelligente e di aggiramento degli ostacoli Reactive Tech;

il controllo semplice e intuitivo tramite app che permette di personalizzare e programmare tutte le modalità di pulizia, secondo le proprie esigenze;

una potenza di aspirazione HyperForce pari a 7.000 PA che si combina con una velocità di rotazione dei panni a 200 RPM, e al sollevamento automatico dei panni fino a 10 mm quando si rilevano tappeti.

Prezzi e uscita in Italia

I nuovi robot aspirapolvere Roborock S8 MaxV Ultra e Qrevo Pro saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire dal 25 aprile, su Amazon. Inoltre il modello S8 MaxV Ultra sarà distribuito per la prima volta su MediaWorld e poco dopo anche nei 131 punti vendita fisici. Per quanto riguarda il prezzo delle ultime novità del brand, Roborock S8 MaxV Ultra sarà proposto in sconto a 1.399€ (anziché 1.499€) mentre Roborock Qrevo Pro sarà in promo a 799€ (invece di 899€); in entrambi i casi le offerte lancio termineranno il prossimo 8 maggio.

