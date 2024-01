CES 2024: Roborock S8 Max V Ultra è più avanzato che mai e ha pure un braccio robotico

Mentre al MWC 2024 i produttori tendono a concentrarsi principalmente sulla telefonia, al CES 2024 viene dato più spazio alla domotica, fra smart TV e gadget vari, e uno degli esempi principali si chiama Roborock S8 Max V Ultra. Al CES 2023 ci eravamo lasciati con la presentazione della serie S8, a cui a distanza di un anno si aggiunge quello che possiamo definire senza ombra di dubbio il suo modello più avanzato.

La serie Roborock S8 si aggiorna al CES 2024 con un modello sempre più top di gamma

Roborock S8 Max V Ultra viene definito dalla casa produttrice un “nuovo standard per la pulizia della casa“, a partire dall’aggiunta di FlexiArm Design Side Brush. Si tratta di un braccio robotico estendibile dotato di una spazzola laterale, utile per muoversi quando necessario e raggiungere i punti più difficili, come gli angoli di una stanza; ad aiutarlo c’è anche il sistema Extra Edge Mopping, utile per pulire i bordi della stanza con cui entra in contatto.

Non mancano le classiche funzionalità smart dei robot di ultima generazione, come Roborock SmartPlan, con cui l’aspiratore capisce l’ambiente attorno a sé e quali parti vadano pulite grazie al sistema di navigazione LiDAR e ai sensori che gli impediscono di cadere da altezze e scale e di evitare mobili e animali, potendo riconoscere fino a 73 differenti oggetti; c’è persino una fotocamera con cui riconoscere gli animali della casa, individuarli e scattar loro delle foto o videochiamarli.

Grazie alla presenza dell’assistente vocale, basta dire “Hello Rocky” per azionarlo. E se ci sono tappeti nessun problema, perché il sistema VibraRise 3.0 Mopping gli permette di superare ostacoli fino a 2 cm di altezza. Le due spazzole DuoRoller Riser Brush permettono di aspirare con una potenza di 10.000 Pa, e il panno Sonic Mopping vibra a un ritmo di 4.000 volte al minuto per rimuovere le macchie di sporco.

Una volta terminato, l’aspiratore torna alla sua base di ricarica, dove si svuota e un dispenser da 580 ml si occupa di lavarlo a 60°C, eliminando il 99,99% dei batteri e prepararlo alla prossima pulizia; se il panno risulta troppo sporco, capisce che bisogna tornare a pulire laddove ha tolto le macchie più pesanti.

Roborock S8 Max V Ultra sarà disponibile a partire dal mese di aprile a un prezzo di listino di 1.799,99$, scendendo a 1.599,99€ per la sua versione meno premium S8 Max Ultra da 8.000 Pa di potenza.

