Roborock serie S8 presentata al CES 2023: pulizie impeccabili con RoboDock

Sul palco del CES 2023 di Las Vegas, Roborock ha svelato la nuova serie S8, composta da tre nuovi robot per la pulizia della casa. Con i nomi di S8, S8 Plus e S8 Pro Ultra, l'azienda cinese promette una pulizia ancora più profonda, grazie alla potenza del motore da 6000 Pa presente su tutti e tre i modelli.

Navigazione migliorata e Mop vibrante: tutte le novità di Roborock S8

Dopo il successo riscosso con S7 (qui la nostra recensione), Roborock rinnova la lineup di robot aspirapolvere con tre nuovi modelli in arrivo in Europa. L'intera serie, come accennato in precedenza, sarà dotata di un potentissimo motore da 6000 Pa d'aspirazione con spazzola a doppio rullo per una pulizia più efficace (anche nel caso di peli di animali e capelli).

Il fiore all'occhiello della serie è chiaramente S8 Pro Ultra, che grazie alla spazzola rialzata di 6 millimetri evita che lo sporco di diffonda quando viene utilizzato in modalità “solo lavaggio”. Grazie alla nuova tecnologia VibraRise 2.0, inoltre, l'azione vibrante del mop consentirà una pulizia ancora più profonda.

Il RoboDock, la base di ricarica e svuotamento dei robot della serie S8, può anche aiutare ad asciugare e pulire il mop, per una ripresa più rapida delle attività di manutenzione ed una maggiore facilità di ripresa delle pulizie. Tutti e tre i modelli, inoltre, sono dotati di motore a 3000 RPM che permette ai rulli pulenti di girare a velocità maggiore.

Roborock S8, S8 Plus e S8 Pro Ultra – Prezzi e disponibilità

La serie Roborock S8 sarà disponibile in Europa e Stati Uniti a partire da marzo 2023. Questi elencati qui sotto sono i prezzi che troveremo sul mercato al lancio.

Roborock S8 – 699€

Roborock S8 Plus – 899€

Roborock S8 Pro Ultra – 1499€

