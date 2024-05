Recensione ILIFE H70 Plus: potente e versatile, ma non fa piangere il portafoglio

Il settore degli aspirapolvere senza fili ha proposto negli ultimi anni delle soluzioni sempre più potenti, non badando troppo all’aspetto economico. Seppur ci siano centinaia di dispositivi che arricchiscono la fascia economica, spesso quest’ultimi non garantiscono delle prestazioni all’altezza. Per questo motivo, ILIFE H70 Plus è il prodotto che dovreste proprio tenere sott’occhio se volete ottime prestazioni al giusto prezzo: scoprite tutti i dettagli in questa nostra recensione!

Recensione ILIFE H70 Plus

Design e materiali

ILIFE H70 Plus è un aspirapolvere senza fili con il tipico design a pistola che abbiamo imparato a conoscere negli ultimi anni. Rispetto ai colori spenti degli altri brand, tuttavia, ILIFE per questo modello ha deciso di optare per uno sgargiante arancione che tinge tutti gli inserti del dispositivo, affiancando la livrea grigio metallizzata che va a caratterizzare le plastiche che compongono la scocca dell’aspirapolvere.

Il manico con grilletto risulta particolarmente ergonomico e non crea difficoltà o stanchezza nell’utilizzo anche dopo diverse decine di minuti in azione. Il serbatoio da 1.2 litri con sgancio semplificato permette di evitare completamente di venire in contatto con lo sporco accumulato durante la pulizia, in modo da poterlo svuotare completamente direttamente nel cestino della spazzatura. Sul dorso del dispositivo troviamo tasti e LED per il controllo dell’aspirapolvere, mentre sul fondo è presente la batteria rimovibile che semplifica le operazioni di ricarica.

Il design è modulare: questo significa che potremo scegliere in completa autonomia come far funzionare l’aspirapolvere. Potremo per esempio montare l’asta periscopica regolabile in due lunghezze (90cm e 1.10 metri) e la spazzola motorizzata per le operazioni di pulizia del pavimento, oppure rimuovere il tutto ed attaccare una delle due spazzole più piccole per rimuovere la polvere la letti e divani, oppure aspirare le briciole che possono accumularsi su tavola e scrivania. Tutti questi accessori, infatti, sono già inclusi in confezione e sono subito pronti ad essere utilizzati non appena mettere in funzione l’aspirapolvere.

Dal corpo centrale è possibile rimuove (anche in modo molto semplice) il filtro, in modo da semplificare le operazioni di manutenzione e di pulizia del dispositivo. Il filtro, infatti, è lavabile e sostituibile: basterà quindi un po’ di attenzione in più per garantire che l’aspirapolvere mantenga immutata la sua potenza a lungo. Menzione d’onore, invece, per la spazzola rotante motorizzata che è dotata anche di testa snodata per raggiungere qualsiasi angolo e di LED sulla parte frontale per illuminare al meglio la sporcizia presente sul pavimento ed essere sicuri di non trascurare alcun punto della casa. Nel complesso l’aspirapolvere risulta maneggevole e semplice da utilizzare, anche per chi non è abituato a questi dispositivi e non ha troppa forza nelle braccia.

Prestazioni e pulizia

ILIFE H70 Plus è dotato di un potente motore da 250W in grado di generare una potenza di aspirazione pari a 21 kPA grazie ad una velocità di circa 7000 RPM. Questa grande potenza permette di aspirare senza alcun tipo di problema qualsiasi tipo di sporcizia e polvere possa depositarsi sul pavimento, ovviamente a discapito dell’autonomia. Il dispositivo infatti può essere utilizzato in due diverse modalità: a velocità Normale la potenza di aspirazione si assesta intorno a 10 kPA, sufficienti ad effettuare una pulizia superficiale di polvere ed eventuali detriti, mentre in velocità MAX viene sfruttata tutta la potenza del motore raggiungendo i 21 kPA per rimuove anche lo sporco più ostinato (e in alcuni casi più pesante).

La velocità può essere regolata direttamente dal dorso dell’aspirapolvere e si può passare da una modalità all’altra senza interrompere le operazioni di pulizia. Ovviamente, come anticipato, una maggiore velocità si traduce in una minor autonomia: la batteria da 2500 mAh, infatti, garantisce almeno 40 minuti di operazioni continue se utilizzata in velocità Normale, mentre l’autonomia scende drasticamente a poco più di 10 minuti quando utilizzata in velocità MAX. Una ricarica completa della batteria può durare fino a 5 ore, quindi è necessario organizzare bene le operazioni di pulizia per evitare di rimanere a secco di energia.

La pulizia con ILIFE H70 Plus è particolarmente efficace e la durata della batteria non deve preoccupare neanche più di tanto: l’autonomia infatti è sufficiente a coprire un’area di quasi 200 metri quadri, molto più ampia dei comuni appartamenti a cui siamo abituati noi italiani. L’aspirazione è davvero ottimo anche in velocità Normale, trattenendo lo sporco e riempendo velocemente il serbatoio da 1.2 litri che potrà essere in seguito svuotato con un semplice click. Ottima la spazzola motorizzata con testa snodabile, che grazie ad una rotazione di 180° consente di raggiungere anche angoli che altrimenti sarebbe impossibile pulire. I nostri test, infatti, hanno evidenziato come l’aspirapolvere non incontri alcun tipo di difficoltà nel rimuovere facilmente sporcizia e detriti quali possono essere cibo, terreno e addirittura piccole pietre che spesso possono incastrarsi sotto le scarpe finendo sul pavimento di casa.

Recensione ILIFE H70 Plus: prezzo e considerazioni

ILIFE H70 Plus è un aspirapolvere versatile e potente che ha molto poco da invidiare ai dispositivi di fascia alta di altri brand. La grande potenza di aspirazione permette di pulire rapidamente i pavimenti da sporcizia e polvere, mentre la batteria che garantisce almeno 40 minuti di utilizzo mette nelle condizioni di poter facilmente ripulire un appartamento di media grandezza con una sola carica.

Questo aspirapolvere senza fili viene proposto al prezzo di listino di circa 150€, ma grazie al codice sconto di Banggood che trovate qui sotto potrete farlo vostro per soli 100€. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire se cercate un buon aspirapolvere che però non faccia piangere il vostro portafoglio.

