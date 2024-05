GEEKOM XT12 Pro è il mini PC compatto ma con prestazioni da top di gamma

La scelta di un mini PC dipende di certo da esigenze di spazio, ma affidarsi ad un terminale ultra-compatto non significa necessariamente puntare ad un modello budget. Di certo fanno maggiormente gola delle soluzioni salvaspazio ed economiche, eppure GEEKOM XT12 Pro non appartiene a questa categoria: il prezzo è appetibile per quello che offre (ovviamente grazie al codice sconto di Geekbuying), ma stavolta abbiamo a che fare con un modello premium, con specifiche da top di gamma!

Codice sconto GEEKOM XT12 Pro: il mini PC con specifiche da top di gamma, in sconto con spedizione EU

Crediti: GEEKOM

Compatto ed elegante, GEEKOM XT12 Pro è composto da una scocca unibody in alluminio (resistente ai graffi e alle ditate) e al suo interno cela caratteristiche di tutto rispetto. Il mini PC è mosso dal processore Intel Core i9-12900H (di 12° Gen), con grafica Iris Xe, ben 32 GB di RAM DDR4 e storate ultrarapido SSD da 1 TB. Inoltre supporta la visualizzazione su quattro display in 4K (a 60 Hz) oppure in 8K (a 30 Hz) su un singolo monitor; lato connettività sono presenti sia il WiFi 6E che il Bluetooth 5.2. Per mantenere basse le temperature ospita un sistema di raffreddamento IceBlast 1.0, con strati di dissipazione in rame ed una ventola silenziosa. Il sistema operativo a bordo è Windows 11 Pro.

Crediti: GEEKOM

Il mini PC GEEKOM XT12 Pro è la soluzione perfetta per chi punta ad un modello compatto ma con specifiche al top: la migliore occasione del momento arriva grazie al nuovo codice sconto di Geekbuying. Utilizzando il Coupon che trovi nel box in basso il prezzo scende a 709€, con spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

