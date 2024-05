Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400: brutta figura nei benchmark, ma c’è un motivo

Il fermento degli appassionati attorno al lancio dei futuri microchip Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 è palpabile, per più motivi. Il primo, condiviso da entrambi, è che avverrà il passaggio evolutivo ai 3 nm, che per molti è sempre motivo di curiosità dopo due generazioni settate a 4 nm. Il secondo, valido solamente per il chipmaker californiano, è che il SoC in questione sarà il primo ad avere la tanto chiacchierata CPU Oryon, che segnerà così l’addio ai core ARM in favore di quelli targati Qualcomm. In rete erano comparsi dei test benchmark in precedenza, a cui se ne aggiungono altri che non si rivelano granché entusiasmanti, ma non fatevi allarmare.

Snapdragon 8 Gen 4 e Dimensity 9400 sfuggono in rete nei primi test benchmark

Chi produrrà dispositivi basati sullo Snapdragon 8 Gen 4 sta già avendo modo di testarne le capacità prestazionali tramite gli appositi sample forniti loro dalla compagnia. Ma è proprio in casi come questi che qualcuno può decidere di fotografare o addirittura registrare un video del soggetto coinvolto. Arriva così dalla Cina una testimonianza di come si comporta il SoC di prossima generazione di Qualcomm quando è alle prese con Antutu, dove ottiene solamente 1.769.083 punti.

Qualcuno potrebbe stupirsi: parliamo di un risultato all’altezza nemmeno dello Snapdragon 8 Gen 3 ma addirittura della Gen 2 del 2022/2023, com’è possibile? Non possiamo dirlo per certo, ma quasi sicuramente quello su cui è stato testato è un’unità di test che non rispecchia quella che sarà la versione finale del SoC. Lo si può notare dalle caratteristiche trapelate assieme al video, confermando i 3 nm e la CPU Oryon settata a soli 2,4 GHz, frequenza che trovavamo come picco nel 2017 sul vecchio Snapdragon 835.

Lo stesso vale per il Dimensity 9400 con cui Qualcomm farà competizione alla rivale Qualcomm, anch’esso passato sui benchmark seppur non su Antutu ma su GeekBench. Il punteggio di 1.606/5.061 in single/multi-core lo pone nuovamente indietro di qualche generazione: il test parla di una frequenza massima di 2,5 GHz, inutile dire che non saranno i parametri finali ma solamente per testare il SoC in fase di progettazione. Se volete vedere i veri benchmark, per quelli c’è l’articolo dedicato.

